Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 270 400 человек (+980 за сутки), 11 727 танков, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 270 400 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 270 400 (+900) человек
- танков – 11 727 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 142 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 37 915 (+41) ед.
- РСЗО – 1 667 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 319 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 381 (+1 950) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли / катера – 30 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 434 (+210) ед.
- специальная техника – 4 079 (+1) ед.
