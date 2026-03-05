РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 270 400 человек (+980 за сутки), 11 727 танков, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 270 400 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 270 400 (+900) человек
  • танков – 11 727 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 142 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 37 915 (+41) ед.
  • РСЗО – 1 667 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 319 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 381 (+1 950) ед.
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
  • корабли / катера – 30 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 81 434 (+210) ед.
  • специальная техника – 4 079 (+1) ед.

Потери врага 4 марта

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.03.2026 08:07 Ответить
БпЛА новий добовий рекорд і вже сім тисяч з початку місяця
На диво і наземки багацько, середньодобово майже 300 одиниць, у лютому середньодобовий показник майже 190 од. січень 177
05.03.2026 08:14 Ответить
Збільшення кількості знищених БПЛА - це показник, що росія нарощує їх використання. Беручі до уваги, що ці БПЛА керуються з відстанні, віддаленої від лінії фронту, це може свідчити, що більш тямні московити йдуть саме в ці підрозділи, а на зіткнення відправляють тих, хто не блещить розумом. Тепер для наших стоїть задача виявляти пункти керування цими дронами (гадаю, це підземні структури) і знищувати їх. Тут на допомогу має прийти Фламінго.
05.03.2026 09:15 Ответить
Минув 4397 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 270 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
05.03.2026 08:47 Ответить
05.03.2026 08:49 Ответить
до Воскресіння Христового 2026 року буде, судячи з усього 1,3 мільйона "харощих руцкіх" в Україні, до "9 мая" - міфічного дня, міфічної "побіди" червоного,комуно-нацистького, ріпоїдо-совкового окупаційного лайна, біонепотребу у міфічній "вов" - 1,33-1,35 мільйона, а до 22 червня - 85 роковин початку звільнення доблесними військоами німецького Вермахту України, решти країн сходу Європи від червоної комуно-нацистької чуми - 1,5 мільйона !!!
05.03.2026 09:12 Ответить
ще неділька-дві і ударні бпла стануть мінімум по 2 тищі (
05.03.2026 08:50 Ответить
 
 