Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 270 400 осіб (+980 за добу), 11 727 танків, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 270 400 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб
- танків – 11 727 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.
- артилерійських систем – 37 915 (+41) од.
- РСЗВ – 1 667 (+0) од.
- засоби ППО – 1 319 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.
- спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
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+18 tarasii smila #448870
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На диво і наземки багацько, середньодобово майже 300 одиниць, у лютому середньодобовий показник майже 190 од. січень 177
263!! одиниці знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 270 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Пишуть, що над акваторією Чорного моря якийсь невідомий БЕК завалив російський протичовновий гелікоптер Ка-27.
Що ж, чекаємо на пруфи.