Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 270 400 осіб (+980 за добу), 11 727 танків, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 270 400 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб

танків – 11 727 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.

артилерійських систем – 37 915 (+41) од.

РСЗВ – 1 667 (+0) од.

засоби ППО – 1 319 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.

крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

кораблі / катери – 30 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.

спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.

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