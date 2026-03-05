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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 270 400 осіб (+980 за добу), 11 727 танків, 37 915 артсистем, 24 142 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 270 400 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб
  • танків – 11 727 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.
  • артилерійських систем – 37 915 (+41) од.
  • РСЗВ  – 1 667 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.
  • спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.

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Втрати ворога 4 березня

Автор: 

армія рф (21249) Генштаб ЗС (8470) ліквідація (4788) знищення (10327)
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Топ коментарі
+20
Минув 4397 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 270 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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05.03.2026 08:47 Відповісти
+18
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.03.2026 08:07 Відповісти
+9
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05.03.2026 08:49 Відповісти
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.03.2026 08:07 Відповісти
БпЛА новий добовий рекорд і вже сім тисяч з початку місяця
На диво і наземки багацько, середньодобово майже 300 одиниць, у лютому середньодобовий показник майже 190 од. січень 177
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05.03.2026 08:14 Відповісти
Збільшення кількості знищених БПЛА - це показник, що росія нарощує їх використання. Беручі до уваги, що ці БПЛА керуються з відстанні, віддаленої від лінії фронту, це може свідчити, що більш тямні московити йдуть саме в ці підрозділи, а на зіткнення відправляють тих, хто не блещить розумом. Тепер для наших стоїть задача виявляти пункти керування цими дронами (гадаю, це підземні структури) і знищувати їх. Тут на допомогу має прийти Фламінго.
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05.03.2026 09:15 Відповісти
Минув 4397 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня норм, логістика, арта та спецтехніка файно.
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 270 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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05.03.2026 08:47 Відповісти
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05.03.2026 08:49 Відповісти
до Воскресіння Христового 2026 року буде, судячи з усього 1,3 мільйона "харощих руцкіх" в Україні, до "9 мая" - міфічного дня, міфічної "побіди" червоного,комуно-нацистького, ріпоїдо-совкового окупаційного лайна, біонепотребу у міфічній "вов" - 1,33-1,35 мільйона, а до 22 червня - 85 роковин початку звільнення доблесними військоами німецького Вермахту України, решти країн сходу Європи від червоної комуно-нацистької чуми - 1,5 мільйона !!!
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05.03.2026 09:12 Відповісти
ще неділька-дві і ударні бпла стануть мінімум по 2 тищі (
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05.03.2026 08:50 Відповісти
@ (у перекладі):
Пишуть, що над акваторією Чорного моря якийсь невідомий БЕК завалив російський протичовновий гелікоптер Ка-27.
Що ж, чекаємо на пруфи.



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05.03.2026 17:09 Відповісти
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.26 орієнтовно становлять... а Генштаб пише на цих цифрах за 05.03.2026 року. Невже так важко виправити цифру 4 на 5 при підготовці матеріалу?
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06.03.2026 09:54 Відповісти
 
 