Сили безпілотних систем знищили 54 засоби ППО противника за зиму. ВIДЕО
Протягом зимового періоду підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виконували бойові завдання на ключових ділянках фронту, попри складні погодні умови та високу інтенсивність бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одним із пріоритетів зимової кампанії стало систематичне ураження засобів протиповітряної оборони противника.
За результатами виконаних завдань знищено 54 одиниці ППО ворога, зокрема 39 зенітних ракетних комплексів і 15 радіолокаційних станцій та зенітних систем.
Усі цілі верифіковані у військовій системі ситуаційної обізнаності Delta, а досягнуті показники стали результатом чіткого планування та злагодженої роботи підрозділів.
Відео оприлюднено у офіційному телеграм-каналі Сил безпілотних систем ЗС Ураїни.
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