56 атак ворога від початку доби: 16 з них на Гуляйпільському напрямку, та по 14 - на Покровському і Костянтинівському, - Генштаб

Від початку доби кількість атак російського агресора становить 56.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Кисла Дубина, Будки, Ходине, Харківка, Кореньок, Есмань, Нововасилівка, Яструбщина, Волфине, Нескучне. Також ворог обстріляв Костобобрів, що на Чернігівщині.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - додали в Генштабі.

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