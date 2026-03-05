Уражено склад боєприпасів на ТОТ Донеччини та пункт управління БпЛА в окупованому Криму, - Генштаб
Сили оборони України уразили склад боєприпасів російських загарбників на окупованій Донеччині.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться в повідомленні.
Інші ураження
Також українські воїни били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.
Наразі втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.
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