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Оперативно-бойова група ГУ СБУ знищила комплекси РЕБ "Гроза", "Силок" і "Поле-21М". ВIДЕО

Оперативно-бойова група ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжує знищувати сили противника на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойових завдань на тимчасово окупованій території Донеччини було знищено та пошкоджено значну кількість артилерії, засобів радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій ворога.

Уражено та знищено:

  • САУ 2С9 "Нона-С";

  • 3 гаубиці Д-20;

  • ЗУ-23-2;

  • місце дислокації особового складу 14-ї артбригади "Кальміус";

  • 4 комплекси РЕБ "Гроза";

  • 2 РЕБ "КОП-2";

  • 2 РЕБ "Силок";

  • РЛС 1Л122М "Гармонь";

  • РЕБ SkyHunter4PC/FPV;

  • 2 РЕБ "Поле-21М";

  • РЕБ "Пероед";

  • 2 РЛС "Єнот";

  • 3 РЛС системи контролю повітряного простору.

Кадри опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21249) РЛС (114) СБУ (13948) знищення (10327) Донецька область (11310) артилерія (905) дрони (8405) САУ (269) РЕБ (253) Луганська область (4929)
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Цікаво ********, як з бомбардувальника.
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04.03.2026 23:47 Відповісти
Вчаться на ходу.
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05.03.2026 00:22 Відповісти
 
 