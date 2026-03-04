Пілоти "SIGNUM" 53-ї ОМБр знищили 12 російських безпілотників на $1 млн. ВIДЕО
Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 12 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили дронів на суму понад 1 мільйон доларів.
Серед знищених БпЛА:
- 2 Шахеди;
- 2 КВО;
- 2 Zala;
- 5 Supercam;
- 1 Merlin.
"Збивати ворожі дрони - означає рятувати життя наших побратимів, адже без повітряної розвідки противник сліпне й втрачає ініціативу", - зазначають бійці під оприлюдненим відео.
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Григорий #524521
показати весь коментар04.03.2026 20:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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