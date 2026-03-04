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Новини Відео Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Пілоти "SIGNUM" 53-ї ОМБр знищили 12 російських безпілотників на $1 млн. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 12 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили дронів на суму понад 1 мільйон доларів.

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Серед знищених БпЛА:

  • 2 Шахеди;
  • 2 КВО;
  • 2 Zala;
  • 5 Supercam;
  • 1 Merlin.

"Збивати ворожі дрони - означає рятувати життя наших побратимів, адже без повітряної розвідки противник сліпне й втрачає ініціативу", - зазначають бійці під оприлюдненим відео.

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Святий мільйон - це все . Захекаєтесь ті мільйони рахувати у рашки . ******* знищену зброю - це головне .
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04.03.2026 20:53 Відповісти
 
 