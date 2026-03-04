Пилоты "SIGNUM" 53-й ОМБр уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн. ВИДЕО
Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.
Среди уничтоженных БПЛА:
- 2 "Шахеды";
- 2 КВО;
- 2 Zala;
- 5 Supercam;
- 1 Merlin.
"Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу", - отмечают бойцы под обнародованным видео.
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Григорий #524521
показать весь комментарий04.03.2026 20:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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