РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Операторы дронов
925 1

Пилоты "SIGNUM" 53-й ОМБр уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Среди уничтоженных БПЛА:

  • 2 "Шахеды";
  • 2 КВО;
  • 2 Zala;
  • 5 Supercam;
  • 1 Merlin.

"Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу", - отмечают бойцы под обнародованным видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 125-й ОВМБр уничтожили танки, автомобиль и НРК и ликвидировали оккупантов в трубе на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Дронари "Фурии" бригады "Гарт" уничтожили пушку-гаубицу Д-20 и 7 автомобилей оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) уничтожение (9999) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7325)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Святий мільйон - це все . Захекаєтесь ті мільйони рахувати у рашки . ******* знищену зброю - це головне .
показать весь комментарий
04.03.2026 20:53 Ответить
 
 