Пилоты "SIGNUM" 53-й ОМБр уничтожили 12 российских беспилотников на $1 млн. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 12 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили дронов на сумму более 1 миллиона долларов.

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Среди уничтоженных БПЛА:

2 "Шахеды";

2 КВО;

2 Zala;

5 Supercam;

1 Merlin.

"Сбивать вражеские дроны - значит спасать жизни наших побратимов, ведь без воздушной разведки противник слепнет и теряет инициативу", - отмечают бойцы под обнародованным видео.

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