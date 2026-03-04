Оперативно-боевая группа ГУ СБУ уничтожила комплексы РЭБ "Гроза", "Силок" и "Поле-21М". ВИДЕО
Оперативно-боевая группа ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях продолжает уничтожать силы противника на востоке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач на временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено и повреждено значительное количество артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций врага.
Поражено и уничтожено:
-
САУ 2С9 "Нона-С";
-
3 гаубицы Д-20;
-
ЗУ-23-2;
-
место дислокации личного состава 14-й артбригады "Кальмиус";
-
4 комплекса РЭБ "Гроза";
-
2 РЭБ "КОП-2";
-
2 РЭБ "Силок";
-
РЛС 1Л122М "Гармонь";
-
РЭБ SkyHunter4PC/FPV;
-
2 РЭБ "Поле-21М";
-
РЭБ "Пероед";
-
2 РЛС "Енот";
-
3 РЛС системы контроля воздушного пространства.
Кадры опубликованы в соцсетях.
