Оперативно-боевая группа ГУ СБУ уничтожила комплексы РЭБ "Гроза", "Силок" и "Поле-21М". ВИДЕО

Оперативно-боевая группа ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях продолжает уничтожать силы противника на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач на временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено и повреждено значительное количество артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций врага.

Поражено и уничтожено:

САУ 2С9 "Нона-С";

3 гаубицы Д-20;

ЗУ-23-2;

место дислокации личного состава 14-й артбригады "Кальмиус";

4 комплекса РЭБ "Гроза";

2 РЭБ "КОП-2";

2 РЭБ "Силок";

РЛС 1Л122М "Гармонь";

РЭБ SkyHunter4PC/FPV;

2 РЭБ "Поле-21М";

РЭБ "Пероед";

2 РЛС "Енот";

3 РЛС системы контроля воздушного пространства.

Кадры опубликованы в соцсетях.

