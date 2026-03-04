РУС
Оперативно-боевая группа ГУ СБУ уничтожила комплексы РЭБ "Гроза", "Силок" и "Поле-21М". ВИДЕО

Оперативно-боевая группа ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях продолжает уничтожать силы противника на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач на временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено и повреждено значительное количество артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций врага.

Поражено и уничтожено:

  • САУ 2С9 "Нона-С";

  • 3 гаубицы Д-20;

  • ЗУ-23-2;

  • место дислокации личного состава 14-й артбригады "Кальмиус";

  • 4 комплекса РЭБ "Гроза";

  • 2 РЭБ "КОП-2";

  • 2 РЭБ "Силок";

  • РЛС 1Л122М "Гармонь";

  • РЭБ SkyHunter4PC/FPV;

  • 2 РЭБ "Поле-21М";

  • РЭБ "Пероед";

  • 2 РЛС "Енот";

  • 3 РЛС системы контроля воздушного пространства.

Кадры опубликованы в соцсетях.

Цікаво ********, як з бомбардувальника.
04.03.2026 23:47 Ответить
Вчаться на ходу.
05.03.2026 00:22 Ответить
 
 