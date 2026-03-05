Поражен склад боеприпасов на ВОТ Донецкой области и пункт управления БПЛА в оккупированном Крыму, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских захватчиков в оккупированной Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.
Другие поражения
Также украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового в Днепропетровской области и возле Покровска Донецкой области.
В настоящее время потери врага и масштабы ущерба уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль