Поражен склад боеприпасов на ВОТ Донецкой области и пункт управления БПЛА в оккупированном Крыму, - Генштаб

ВСУ атаковали объекты РФ на оккупированных территориях: подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских захватчиков в оккупированной Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.

Другие поражения

Также украинские воины наносили удары по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового в Днепропетровской области и возле Покровска Донецкой области.

В настоящее время потери врага и масштабы ущерба уточняются.

Генштаб ВС (5341) Донецкая область (5707) Евпаторийский район (6) Горловский район (5) Черноморское (1) Чистяково (1)
