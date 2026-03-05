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Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Допомагають рятувати життя поранених: батальйон "Госпітальєри" оголосив збір на турнікети

Збір для батальйону Госпітальєри на турнікети

Батальйон "Госпітальєри" потребує допомоги у придбанні турнікетів та бандажів, що допомагають рятувати життя поранених захисників.

Про це повідомила засновниця "Госпітальєрів", народна депутатка з фракції "ЄС", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Також зараз активний збір на ротаційні витрати та такмед для оплати нашим екіпажам, додала Зінкевич.

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Збір для батальйону Госпітальєри на турнікети

Автор: 

збір (407) Зінкевич Яна (56) ЗСУ (8809)
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12 років війна, а волонтери на турнікети і бандажі гроші збирають...і при цьому всі в Україні репетують про кордони 91року і парад перемоги на червоній площі....СЮР!!!!
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05.03.2026 12:54 Відповісти
Пздц
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05.03.2026 13:09 Відповісти
++
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05.03.2026 12:55 Відповісти
треба підтримати донатом...
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05.03.2026 14:16 Відповісти
И это на фоне миндичей, чернышовых и двушечек на москву, на фоне сумок с валютой у Крупы и иных "докторов". Для того, чтобы раненому бойцу остановить кровь, деньги на турникеты собирают волонтеры. У страны на турникеты денег не хватае - все никак не нажрутся наши "парни из народа"
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05.03.2026 15:36 Відповісти
+
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05.03.2026 15:37 Відповісти
 
 