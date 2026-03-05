Допомагають рятувати життя поранених: батальйон "Госпітальєри" оголосив збір на турнікети

Батальйон "Госпітальєри" потребує допомоги у придбанні турнікетів та бандажів, що допомагають рятувати життя поранених захисників.

Про це повідомила засновниця "Госпітальєрів", народна депутатка з фракції "ЄС", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Також зараз активний збір на ротаційні витрати та такмед для оплати нашим екіпажам, додала Зінкевич.

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