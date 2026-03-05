Допомагають рятувати життя поранених: батальйон "Госпітальєри" оголосив збір на турнікети
Батальйон "Госпітальєри" потребує допомоги у придбанні турнікетів та бандажів, що допомагають рятувати життя поранених захисників.
Про це повідомила засновниця "Госпітальєрів", народна депутатка з фракції "ЄС", медик-доброволець Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також зараз активний збір на ротаційні витрати та такмед для оплати нашим екіпажам, додала Зінкевич.
Реквізити для допомоги
Монобанк
4441 1110 7306 2147
Приватбанк
4731 2196 0050 4058
Банка такмед та ротації
https://send.monobank.ua/jar/AdcdKxH55Z
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