РУС
Помогают спасать жизни раненых: батальон "Госпитальеры" объявил сбор на турникеты

Сбор для батальона Госпитальеры на турникеты

Батальон "Госпитальеры" нуждается в помощи в приобретении турникетов и бандажей, которые помогают спасать жизни раненых защитников.

Об этом сообщила основательница "Госпитальеров", народный депутат из фракции "ЕС", медик-доброволец Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также сейчас идет активный сбор на ротационные расходы и такмед для оплаты нашим экипажам, добавила Зинкевич.

Реквизиты для помощи

Монобанк

4441 1110 7306 2147

Приватбанк

4731 2196 0050 4058

Банка такмед и ротации

https://send.monobank.ua/jar/AdcdKxH55Z

PayPal

[email protected]

12 років війна, а волонтери на турнікети і бандажі гроші збирають...і при цьому всі в Україні репетують про кордони 91року і парад перемоги на червоній площі....СЮР!!!!
05.03.2026 12:54 Ответить
Пздц
05.03.2026 13:09 Ответить
++
05.03.2026 12:55 Ответить
 
 