Помогают спасать жизни раненых: батальон "Госпитальеры" объявил сбор на турникеты

Батальон "Госпитальеры" нуждается в помощи в приобретении турникетов и бандажей, которые помогают спасать жизни раненых защитников.

Об этом сообщила основательница "Госпитальеров", народный депутат из фракции "ЕС", медик-доброволец Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Также сейчас идет активный сбор на ротационные расходы и такмед для оплаты нашим экипажам, добавила Зинкевич.

Смотрите также: Воинам 237-го батальона беспилотных систем ДШВ срочно нужны генераторы на фронт: объявлен сбор. ВИДЕО

Реквизиты для помощи

Монобанк

4441 1110 7306 2147

Приватбанк

4731 2196 0050 4058

Банка такмед и ротации

https://send.monobank.ua/jar/AdcdKxH55Z

PayPal

[email protected]

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Герой видео "Е#ашить буду рускіх" Старостенко объявил сбор для своей ОШБр: участники получат призы