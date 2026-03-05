Помогают спасать жизни раненых: батальон "Госпитальеры" объявил сбор на турникеты
Батальон "Госпитальеры" нуждается в помощи в приобретении турникетов и бандажей, которые помогают спасать жизни раненых защитников.
Об этом сообщила основательница "Госпитальеров", народный депутат из фракции "ЕС", медик-доброволец Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также сейчас идет активный сбор на ротационные расходы и такмед для оплаты нашим экипажам, добавила Зинкевич.
Реквизиты для помощи
Монобанк
4441 1110 7306 2147
Приватбанк
4731 2196 0050 4058
Банка такмед и ротации
https://send.monobank.ua/jar/AdcdKxH55Z
PayPal
