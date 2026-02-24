Герой видео "Е#ашить буду руских" Старостенко объявил сбор для своей ОШБр: участники получат призы

Воин второго штурмового батальона пятой отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко объявил сбор для своей бригады. Участники могут выиграть ряд призов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сбор

Он объявил о розыгрыше среди доноров от 100 гривен в поддержку сбора для 5-й отдельной штурмовой бригады.

Реквизиты

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Станислав Старостенко - герой вирусного видео 2022 года, который сейчас защищает Украину.

Во время эфира израильского ТВ он на эмоциях подошел к журналистам с парковочным столбиком в руках и рассказал, что присоединился к ТрО, а также призвал мир помогать Украине, а не только говорить.

"Не надо спорить, надо помогать Украине, а вы только пиз#ите. Записался в терроборону. Е#ашить буду русских", - сказал тогда Станислав.

Читайте: На тяжелых направлениях фронта морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь в сборе для воинов ВСУ

Призы

Первое место: Трофейная гильза.



Второе место: Игровая футболка Динамо (Киев) с автографами футболистов.



Третье место: Боевой флаг бригады и кружка.

Также участники за каждый донат в 100 грн могут выиграть:

Настольный флажок;

Флаги роты;

Шеврон батальона;

Специальные выпуски памятных монет.

Отдельный подарок

"За каждый донат в 5000+ грн ты получишь легендарный столбик + автограф + личное видеообращение от меня", - отметил защитник.

В ближайшее время будет обнародовано интервью со Станиславом Старостенко, которое он дал Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний сон оккупанта: FPV-дрон 5-й ОШБр ликвидировал россиянина прямо в спальном мешке. ВИДЕО