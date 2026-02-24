РУС
Герой видео "Е#ашить буду руских" Старостенко объявил сбор для своей ОШБр: участники получат призы

Сбор от защитника и героя вирусного видео Старостенко

Воин второго штурмового батальона пятой отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко объявил сбор для своей бригады. Участники могут выиграть ряд призов.

Сбор

Он объявил о розыгрыше среди доноров от 100 гривен в поддержку сбора для 5-й отдельной штурмовой бригады.

Реквизиты

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Станислав Старостенко - герой вирусного видео 2022 года, который сейчас защищает Украину. 

Во время эфира израильского ТВ он на эмоциях подошел к журналистам с парковочным столбиком в руках и рассказал, что присоединился к ТрО, а также призвал мир помогать Украине, а не только говорить.

Сбор от защитника и героя вирусного видео Старостенко

"Не надо спорить, надо помогать Украине, а вы только пиз#ите. Записался в терроборону. Е#ашить буду русских", - сказал тогда Станислав.

Призы

Первое место: Трофейная гильза.

Второе место: Игровая футболка Динамо (Киев) с автографами футболистов.

Третье место: Боевой флаг бригады и кружка.

Также участники за каждый донат в 100 грн могут выиграть:

  • Настольный флажок;
  • Флаги роты;
  • Шеврон батальона;
  • Специальные выпуски памятных монет.

Отдельный подарок

"За каждый донат в 5000+ грн ты получишь легендарный столбик + автограф + личное видеообращение от меня", - отметил защитник.

В ближайшее время будет обнародовано интервью со Станиславом Старостенко, которое он дал Цензор.НЕТ.

