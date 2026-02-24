Герой видео "Е#ашить буду руских" Старостенко объявил сбор для своей ОШБр: участники получат призы
Воин второго штурмового батальона пятой отдельной штурмовой бригады Станислав Старостенко объявил сбор для своей бригады. Участники могут выиграть ряд призов.
Сбор
Он объявил о розыгрыше среди доноров от 100 гривен в поддержку сбора для 5-й отдельной штурмовой бригады.
Реквизиты
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
Станислав Старостенко - герой вирусного видео 2022 года, который сейчас защищает Украину.
Во время эфира израильского ТВ он на эмоциях подошел к журналистам с парковочным столбиком в руках и рассказал, что присоединился к ТрО, а также призвал мир помогать Украине, а не только говорить.
"Не надо спорить, надо помогать Украине, а вы только пиз#ите. Записался в терроборону. Е#ашить буду русских", - сказал тогда Станислав.
Призы
Первое место: Трофейная гильза.
Второе место: Игровая футболка Динамо (Киев) с автографами футболистов.
Третье место: Боевой флаг бригады и кружка.
Также участники за каждый донат в 100 грн могут выиграть:
- Настольный флажок;
- Флаги роты;
- Шеврон батальона;
- Специальные выпуски памятных монет.
Отдельный подарок
"За каждый донат в 5000+ грн ты получишь легендарный столбик + автограф + личное видеообращение от меня", - отметил защитник.
В ближайшее время будет обнародовано интервью со Станиславом Старостенко, которое он дал Цензор.НЕТ.
