На тяжелых участках фронта морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь в сборе средств для воинов ВСУ
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении грелок и необходимого оборудования для защитников, которые ведут бои с российскими оккупантами на передовой.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта очень холодно, морозы, особенно ночью, в окопах чувствуется гораздо холоднее. На позициях топить нельзя, спасают только грелки. Грелки нужны и для пехоты. У военных случаются обморожения, на днях в госпиталь привезли бойца, которому в результате обморожения ампутировали конечности... Это ужас. Очень прошу собрать средства на грелки", - отметила она.
По словам Юсуповой, она уже приобрела несколько тысяч грелок для разных направлений фронта.
Воинам срочно нужны:
- 4 станции EcoFlow - 227 000 грн;
- три генератора - 1 200 000 грн;
- планшеты - 14 300 грн;
- Starlink - 19 900 грн.
Также волонтер отчиталась о приобретении:
- дрон Мавик - 2000 евро;
- два генератора - 80 000 грн;
- три генератора - 900 000 грн;
- две станции EcoFlow - 116 000 грн;
- рации - 28 300 грн;
- Starlink - 19 900 грн;
- еще одна станция EcoFlow - 54 000 грн;
- грелки - 6300 грн и 22 000 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
