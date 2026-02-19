РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9118 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии
235 2

На тяжелых участках фронта морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь в сборе средств для воинов ВСУ

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении грелок и необходимого оборудования для защитников, которые ведут бои с российскими оккупантами на передовой.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта очень холодно, морозы, особенно ночью, в окопах чувствуется гораздо холоднее. На позициях топить нельзя, спасают только грелки. Грелки нужны и для пехоты. У военных случаются обморожения, на днях в госпиталь привезли бойца, которому в результате обморожения ампутировали конечности... Это ужас. Очень прошу собрать средства на грелки", - отметила она.

По словам Юсуповой, она уже приобрела несколько тысяч грелок для разных направлений фронта.

Воинам срочно нужны:

  • 4 станции EcoFlow - 227 000 грн;
  • три генератора - 1 200 000 грн;
  • планшеты - 14 300 грн;
  • Starlink - 19 900 грн.

Также волонтер отчиталась о приобретении:

  • дрон Мавик - 2000 евро;
  • два генератора - 80 000 грн;
  • три генератора - 900 000 грн;
  • две станции EcoFlow - 116 000 грн;
  • рации - 28 300 грн;
  • Starlink - 19 900 грн;
  • еще одна станция EcoFlow - 54 000 грн;
  • грелки - 6300 грн и 22 000 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте также: На передовой сильные морозы и тяжелые бои, воинов спасают только грелки: волонтер Юсупова объявила сбор для Сил обороны

Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь
Срочный сбор для ВСУ: волонтер Юсупова просит помочь

Автор: 

сбор (102) волонтеры (331) Юсупова Наталья (52)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто МО як не забеспечувало,так і не збирається забеспечувати ЗСУ грілками. У них там постійні тендери йдуть по пилянню бабла. Так переможемо 💪
показать весь комментарий
19.02.2026 10:49 Ответить
+
показать весь комментарий
19.02.2026 10:54 Ответить
 
 