На важких напрямках фронту морози, рятують лише грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі для воїнів ЗСУ

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні грілок та необхідного обладнання для захисників, які ведуть бої з російськими окупантами на передовій.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На фронті кровопролитні бої, на самих важких напрямках фронту дуже холодно, морози, особливо вночі, в окопах відчувається набагато холодніше. На позиціях топити не можна, рятують тільки грілки. Грілки потрібні і для піхоти. У військових трапляються обмороження, на днях в шпиталь привезли бійця, якому внаслідок обмороження ампутували кінцівки... Це жах. Дуже прошу зібрати кошти на грілки", - зазначила вона.

За словами Юсупової, вона вже придбала декілька тисяч грілок на різні напрямки фронту.

Воїнам терміново потрібні:

4 станції EcoFlow - 227 000 грн;

три генератори - 1 200 000 грн;

планшети - 14 300 грн;

Starlink - 19 900 грн.

Також волонтерка відзвітувала про придбання:

дрон Мавік - 2000 євро;

два генератори - 80 000 грн;

три генератори - 900 000 грн;

дві станції EcoFlow - 116 000 грн;

рації - 28 300 грн;

Starlink - 19 900 грн;

ще одна станція EcoFlow - 54 000 грн;

грілки - 6300 грн та 22 000 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

