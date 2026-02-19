1 738 13

На важких напрямках фронту морози, рятують лише грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі для воїнів ЗСУ

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні грілок та необхідного обладнання для захисників, які ведуть бої з російськими окупантами на передовій.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На фронті кровопролитні бої, на самих важких напрямках фронту дуже холодно, морози, особливо вночі, в окопах відчувається набагато холодніше. На позиціях топити не можна, рятують тільки грілки. Грілки потрібні і для піхоти. У військових трапляються обмороження, на днях в шпиталь привезли бійця, якому внаслідок обмороження ампутували кінцівки... Це жах. Дуже прошу зібрати кошти на грілки", - зазначила вона.

За словами Юсупової, вона вже придбала декілька тисяч грілок на різні напрямки фронту.

Воїнам терміново потрібні:

  • 4 станції EcoFlow - 227 000 грн;
  • три генератори - 1 200 000 грн;
  • планшети - 14 300 грн;
  • Starlink - 19 900 грн.

Також волонтерка відзвітувала про придбання:

  • дрон Мавік - 2000 євро;
  • два генератори - 80 000 грн;
  • три генератори - 900 000 грн;
  • дві станції EcoFlow - 116 000 грн;
  • рації - 28 300 грн;
  • Starlink - 19 900 грн;
  • ще одна станція EcoFlow - 54 000 грн;
  • грілки - 6300 грн та 22 000 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Терміновий збір для ЗСУ: волонтерка Юсупова просить допомогти
Топ коментарі
Тобто МО як не забеспечувало,так і не збирається забеспечувати ЗСУ грілками. У них там постійні тендери йдуть по пилянню бабла. Так переможемо 💪
19.02.2026 10:49 Відповісти
щоб ви всі, хто розікрав гроші на 600тис грілок , посиніли до скону від того кривавого бабла, зелена паскудь
19.02.2026 12:39 Відповісти
+5000 на Приват
19.02.2026 12:09 Відповісти
Тобто МО як не забеспечувало,так і не збирається забеспечувати ЗСУ грілками. У них там постійні тендери йдуть по пилянню бабла. Так переможемо 💪
19.02.2026 10:49 Відповісти
19.02.2026 10:54 Відповісти
+5000 на Приват
19.02.2026 12:09 Відповісти
щоб ви всі, хто розікрав гроші на 600тис грілок , посиніли до скону від того кривавого бабла, зелена паскудь
19.02.2026 12:39 Відповісти
19.02.2026 13:59 Відповісти
А де новий очільник МО?
19.02.2026 19:52 Відповісти
Грілка це ж не цифра.
19.02.2026 19:59 Відповісти
задонатю після зєлі
19.02.2026 19:59 Відповісти
На зєлю рівняєшся? Зроби собі харакірі - Земля від цього виграє.
19.02.2026 20:48 Відповісти
А волонтре Юсупова не хоче ото все відправити тим хто сбирае податки з громадян, або тим хто посипае сніг асфальтом,абот тим хто подвоїв ціну єлектрики для бізнеса?? Або в ТЦК ,там в них шось про підтримку....
19.02.2026 21:03 Відповісти
Тебе ніхто не примушує допомогти хлопцям.
19.02.2026 21:24 Відповісти
19.02.2026 21:08 Відповісти
 
 