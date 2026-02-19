На важких напрямках фронту морози, рятують лише грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти у зборі для воїнів ЗСУ
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні грілок та необхідного обладнання для захисників, які ведуть бої з російськими окупантами на передовій.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На фронті кровопролитні бої, на самих важких напрямках фронту дуже холодно, морози, особливо вночі, в окопах відчувається набагато холодніше. На позиціях топити не можна, рятують тільки грілки. Грілки потрібні і для піхоти. У військових трапляються обмороження, на днях в шпиталь привезли бійця, якому внаслідок обмороження ампутували кінцівки... Це жах. Дуже прошу зібрати кошти на грілки", - зазначила вона.
За словами Юсупової, вона вже придбала декілька тисяч грілок на різні напрямки фронту.
Воїнам терміново потрібні:
- 4 станції EcoFlow - 227 000 грн;
- три генератори - 1 200 000 грн;
- планшети - 14 300 грн;
- Starlink - 19 900 грн.
Також волонтерка відзвітувала про придбання:
- дрон Мавік - 2000 євро;
- два генератори - 80 000 грн;
- три генератори - 900 000 грн;
- дві станції EcoFlow - 116 000 грн;
- рації - 28 300 грн;
- Starlink - 19 900 грн;
- ще одна станція EcoFlow - 54 000 грн;
- грілки - 6300 грн та 22 000 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль