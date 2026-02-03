На передовій сильні морози та важкі бої, воїнів рятують тільки грілки: волонтерка Юсупова оголосила збір для Сил оборони

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням для військових, що боронять Україну на передовій, грілок, зарядних станцій, генераторів та дронів.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в багатьох немає тепла та світла, але тим хто в окопах набагато важче!!! На фронті кровопролитні бої, на самих важких напрямках фронту Сумщина, Покровському, Купʼянському, сильні морози, зараз - 22-25 градусів, в окопах відчувається набагато холодніше

На позиціях бійцям дуже холодно, топити неможна, рятують тільки грілки. Вкрай потрібно купити ще грілок!! Замовлення сипляться кожного дня. У військових трапляються сильні обмороження", - наголосила волонтерка.

Також воїнам потрібні зарядні станції та генератори. Юсупова замовила ще 4 станції EcoFlow та три генератори - разом 420 000 грн.

Волонтерка відзвітувала, що придбала:

8 зарядних станції, рації, Starlink, дрон, генератор, ліки, павербанки;

Дрон - 2100 євро;

три станції Ecoflow - 147 050 грн;

ще дві станції -10 8000 грн;

одна станція - 58 000 грн;

ще дві - 128 000 грн;

генератор - 39 821грн;

рація - 28 700 грн;

Starlink - 19 900 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

