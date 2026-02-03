УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12337 відвідувачів онлайн
Новини Волонтери для армії
5 142 13

На передовій сильні морози та важкі бої, воїнів рятують тільки грілки: волонтерка Юсупова оголосила збір для Сил оборони

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням для військових, що боронять Україну на передовій, грілок, зарядних станцій, генераторів та дронів.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Зараз в багатьох немає тепла та світла, але тим хто в окопах набагато важче!!! На фронті кровопролитні бої, на самих важких напрямках фронту Сумщина, Покровському, Купʼянському, сильні морози, зараз - 22-25 градусів, в окопах відчувається набагато холодніше

На позиціях бійцям дуже холодно, топити неможна, рятують тільки грілки. Вкрай потрібно купити ще грілок!! Замовлення сипляться кожного дня. У військових трапляються сильні обмороження", - наголосила волонтерка.

Також воїнам потрібні зарядні станції та генератори. Юсупова замовила ще 4 станції EcoFlow та три генератори - разом 420 000 грн.

Читайте також: Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Волонтерка відзвітувала, що придбала:

  • 8 зарядних станції, рації, Starlink, дрон, генератор, ліки, павербанки;
  • Дрон - 2100 євро;
  • три станції Ecoflow - 147 050 грн;
  • ще дві станції -10 8000 грн;
  • одна станція - 58 000 грн;
  • ще дві - 128 000 грн;
  • генератор - 39 821грн;
  • рація - 28 700 грн;
  • Starlink - 19 900 грн.

Також читайте: Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На передовій важкі бої та сильні морози, рятують тільки грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти захисникам

Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових
Сильні морози на фронті: терміновий збір для військових

Автор: 

збір (396) волонтери (1386) Юсупова Наталія (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
+
показати весь коментар
03.02.2026 13:57 Відповісти
+7
+
показати весь коментар
03.02.2026 13:25 Відповісти
+6
+
показати весь коментар
03.02.2026 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
03.02.2026 13:25 Відповісти
А стефанчук-зеленський-свириденко з РНБОУ та десятками держсекретарів у КМУ та ЦОВВ, теж свої обов'язки щодо забезпечення Захисників України усим необхідним зробили в зимовий період??? Хіба що, зима в Україні наступила РАПТОВО, десь у листопаді 2025 року??? Можливо, вони уже планують підготувати матеріали для проведення закупівель усього необхідного для перебування на ХОЛОДІ, у кінці лютого 2026 року!!?!?
показати весь коментар
03.02.2026 21:21 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 13:57 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 14:21 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 14:23 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 15:18 Відповісти
++
показати весь коментар
03.02.2026 16:26 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 20:20 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 20:51 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 21:02 Відповісти
+
показати весь коментар
03.02.2026 21:11 Відповісти
+5000 на грілки❤️
показати весь коментар
04.02.2026 06:50 Відповісти
+
показати весь коментар
06.02.2026 14:54 Відповісти
 
 