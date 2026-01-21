На передовій важкі бої та сильні морози, рятують тільки грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти захисникам

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потрібна допомога із придбанням грілок та обладнання для виконання бойових завдань.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

Допомога

"На фронті тривають кровопролитні бої та ще сильні морози, вночі відчувається, як -20, топити в окопах не можна, рятують тільки грілки, а їх вкрай не вистачає. На жаль, у військових трапляються обмороження

Купила 4000 грілок, розлетілися за два дні на пʼять напрямків. Прошу допомогти зібрати кошти на 5000 грілок, цього теж замало, грілок потрібна велика кількість

З термінових замовлень з фронту:

Для штурмового підрозділу, який кожного дня ведуть бої потрібно оплатити рахунок двох великих зарядних станцій - 130000 грн. І окремо три зарядні станції - 145000 грн. Дуже потрібні два дрони Мавік 3 про - 250 тис. грн", - зазначила вона.

Звіт

Наразі волонтерка вже оплатила та відправила на фронт:

  • Старлінк - 26 300 грн;
  • Дрон - 1 900 євро;
  • Дві зарядні станції - 74 000 грн;
  • Одна станція -24 500 грн;
  • Станції - 38 000 грн;
  • Велика зарядна станція - 65 000 грн;
  • Павербанки - 12 760 грн;
  • Рації - 56 700 грн;
  • Два генератори - 80 000 грн;
  • Грілки - 39 326 грн та 14 000 грн;
  • Ліки - 9 600 грн.

Реквізити

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Терміновий збір для воїнів на передову
збір (395) волонтери (1383) Юсупова Наталія (211)
Немного промахнулись. Рядом с новостью о нажитом добре Крупы смотрелось бы лучше.
21.01.2026 14:47 Відповісти
була б нормальна держава, я б купив би маленьке виробнитво цих грілок, там технологія 18 сторічча, і клепав би їх стільки скільки потрібно, а не купував у китайців.
21.01.2026 14:47 Відповісти
Слів немає...взагалі держава приймає в цьому участь?!? Чи все киздять прямо з заводів?
21.01.2026 14:51 Відповісти
Угу..а так Вас податкова закошмарить й перевірки санстанції..
показати весь коментар
21.01.2026 21:21 Відповісти
санстанції вже немає 13 років. і маленька таємниця,санстанція ніколи з власної ініціативи нікого не перевіряла,її руками вирішували свої інтереси конкуренти,правоохоронці,місцева влада тощо...
показати весь коментар
21.01.2026 22:56 Відповісти
Якщо вірити погодним мапам, вже з наступного понеділка прийде відлига до плюсових температур вдень.
показати весь коментар
21.01.2026 14:50 Відповісти
Слів немає...взагалі держава приймає в цьому участь?!? Чи все киздять прямо з заводів?
показати весь коментар
21.01.2026 14:51 Відповісти
Приймає, мабуть... Продає волонтерам
показати весь коментар
21.01.2026 14:54 Відповісти
НЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ А ДУЖЕ БАГАТО ВИПАДКІВ ОБМОРОЖЕНЯ
показати весь коментар
21.01.2026 14:54 Відповісти
Цікаво, який відсоток обмороження в офіцерів від майора та вище?
показати весь коментар
21.01.2026 15:01 Відповісти
Тсс... Так и до послов дойти можно, шо нежелательно(в некоторых кругах).
показати весь коментар
21.01.2026 15:19 Відповісти
А как раньше обходились в морозы, когда грелок не было как таковых?
показати весь коментар
21.01.2026 22:05 Відповісти
Тоді дронів не було , как таковьІх.
показати весь коментар
21.01.2026 22:13 Відповісти
Так, Юсупова, не заважай зеленскому відправляти кожного дня двушку на мацкву. Як казала маха безумна - вмирати за зеленского треба красіво.
показати весь коментар
22.01.2026 00:12 Відповісти
