На передовій важкі бої та сильні морози, рятують тільки грілки: волонтерка Юсупова просить допомогти захисникам
Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потрібна допомога із придбанням грілок та обладнання для виконання бойових завдань.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
Допомога
"На фронті тривають кровопролитні бої та ще сильні морози, вночі відчувається, як -20, топити в окопах не можна, рятують тільки грілки, а їх вкрай не вистачає. На жаль, у військових трапляються обмороження
Купила 4000 грілок, розлетілися за два дні на пʼять напрямків. Прошу допомогти зібрати кошти на 5000 грілок, цього теж замало, грілок потрібна велика кількість
З термінових замовлень з фронту:
Для штурмового підрозділу, який кожного дня ведуть бої потрібно оплатити рахунок двох великих зарядних станцій - 130000 грн. І окремо три зарядні станції - 145000 грн. Дуже потрібні два дрони Мавік 3 про - 250 тис. грн", - зазначила вона.
Звіт
Наразі волонтерка вже оплатила та відправила на фронт:
- Старлінк - 26 300 грн;
- Дрон - 1 900 євро;
- Дві зарядні станції - 74 000 грн;
- Одна станція -24 500 грн;
- Станції - 38 000 грн;
- Велика зарядна станція - 65 000 грн;
- Павербанки - 12 760 грн;
- Рації - 56 700 грн;
- Два генератори - 80 000 грн;
- Грілки - 39 326 грн та 14 000 грн;
- Ліки - 9 600 грн.
Реквізити
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль