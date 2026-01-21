На передовой тяжелые бои и сильные морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь защитникам
Украинским защитникам, которые ведут бои на передовой, нужна помощь с приобретением грелок и оборудования для выполнения боевых задач.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
Помощь
"На фронте продолжаются кровопролитные бои и еще сильные морозы, ночью ощущается как -20, топить в окопах нельзя, спасают только грелки, а их крайне не хватает. К сожалению, у военных случаются обморожения.
Купила 4000 грелок, разлетелись за два дня в пяти направлениях. Прошу помочь собрать средства на 5000 грелок, этого тоже мало, грелок нужно большое количество
Из срочных заказов с фронта:
Для штурмового подразделения, которое каждый день ведет бои, нужно оплатить счет двух больших зарядных станций - 130000 грн. И отдельно три зарядные станции - 145000 грн. Очень нужны два дрона Мавик 3 про - 250 тыс. грн", - отметила она.
Отчет
На данный момент волонтер уже оплатила и отправила на фронт:
- Старлинк - 26 300 грн;
- Дрон - 1 900 евро;
- Две зарядные станции - 74 000 грн;
- Одна станция - 24 500 грн;
- Станции - 38 000 грн;
- Большая зарядная станция - 65 000 грн;
- Павербанки - 12 760 грн;
- Рации - 56 700 грн;
- Два генератора - 80 000 грн;
- Грелки - 39 326 грн и 14 000 грн;
- Лекарства - 9 600 грн.
Реквизиты
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль