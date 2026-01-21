На передовой тяжелые бои и сильные морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь защитникам

Украинским защитникам, которые ведут бои на передовой, нужна помощь с приобретением грелок и оборудования для выполнения боевых задач.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Помощь

"На фронте продолжаются кровопролитные бои и еще сильные морозы, ночью ощущается как -20, топить в окопах нельзя, спасают только грелки, а их крайне не хватает. К сожалению, у военных случаются обморожения.

Купила 4000 грелок, разлетелись за два дня в пяти направлениях. Прошу помочь собрать средства на 5000 грелок, этого тоже мало, грелок нужно большое количество

Из срочных заказов с фронта:

Для штурмового подразделения, которое каждый день ведет бои, нужно оплатить счет двух больших зарядных станций - 130000 грн. И отдельно три зарядные станции - 145000 грн. Очень нужны два дрона Мавик 3 про - 250 тыс. грн", - отметила она.

Отчет

На данный момент волонтер уже оплатила и отправила на фронт:

  • Старлинк - 26 300 грн;
  • Дрон - 1 900 евро;
  • Две зарядные станции - 74 000 грн;
  • Одна станция - 24 500 грн;
  • Станции - 38 000 грн;
  • Большая зарядная станция - 65 000 грн;
  • Павербанки - 12 760 грн;
  • Рации - 56 700 грн;
  • Два генератора - 80 000 грн;
  • Грелки - 39 326 грн и 14 000 грн;
  • Лекарства - 9 600 грн.

Реквизиты

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Топ комментарии
+13
Немного промахнулись. Рядом с новостью о нажитом добре Крупы смотрелось бы лучше.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:47 Ответить
+11
була б нормальна держава, я б купив би маленьке виробнитво цих грілок, там технологія 18 сторічча, і клепав би їх стільки скільки потрібно, а не купував у китайців.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:47 Ответить
+9
Слів немає...взагалі держава приймає в цьому участь?!? Чи все киздять прямо з заводів?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:51 Ответить
Угу..а так Вас податкова закошмарить й перевірки санстанції..
показать весь комментарий
21.01.2026 21:21 Ответить
санстанції вже немає 13 років. і маленька таємниця,санстанція ніколи з власної ініціативи нікого не перевіряла,її руками вирішували свої інтереси конкуренти,правоохоронці,місцева влада тощо...
показать весь комментарий
21.01.2026 22:56 Ответить
Якщо вірити погодним мапам, вже з наступного понеділка прийде відлига до плюсових температур вдень.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:50 Ответить
21.01.2026 18:49 Ответить
Слів немає...взагалі держава приймає в цьому участь?!? Чи все киздять прямо з заводів?
21.01.2026 14:51 Ответить
Приймає, мабуть... Продає волонтерам
21.01.2026 14:54 Ответить
НЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ А ДУЖЕ БАГАТО ВИПАДКІВ ОБМОРОЖЕНЯ
21.01.2026 14:54 Ответить
Цікаво, який відсоток обмороження в офіцерів від майора та вище?
21.01.2026 15:01 Ответить
Тсс... Так и до послов дойти можно, шо нежелательно(в некоторых кругах).
21.01.2026 15:19 Ответить
А как раньше обходились в морозы, когда грелок не было как таковых?
21.01.2026 22:05 Ответить
Тоді дронів не було , как таковьІх.
21.01.2026 22:13 Ответить
Так, Юсупова, не заважай зеленскому відправляти кожного дня двушку на мацкву. Як казала маха безумна - вмирати за зеленского треба красіво.
22.01.2026 00:12 Ответить
