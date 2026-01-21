На передовой тяжелые бои и сильные морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь защитникам

Украинским защитникам, которые ведут бои на передовой, нужна помощь с приобретением грелок и оборудования для выполнения боевых задач.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Помощь

"На фронте продолжаются кровопролитные бои и еще сильные морозы, ночью ощущается как -20, топить в окопах нельзя, спасают только грелки, а их крайне не хватает. К сожалению, у военных случаются обморожения.

Купила 4000 грелок, разлетелись за два дня в пяти направлениях. Прошу помочь собрать средства на 5000 грелок, этого тоже мало, грелок нужно большое количество

Из срочных заказов с фронта:

Для штурмового подразделения, которое каждый день ведет бои, нужно оплатить счет двух больших зарядных станций - 130000 грн. И отдельно три зарядные станции - 145000 грн. Очень нужны два дрона Мавик 3 про - 250 тыс. грн", - отметила она.

Отчет

На данный момент волонтер уже оплатила и отправила на фронт:

Старлинк - 26 300 грн;

Дрон - 1 900 евро;

Две зарядные станции - 74 000 грн;

Одна станция - 24 500 грн;

Станции - 38 000 грн;

Большая зарядная станция - 65 000 грн;

Павербанки - 12 760 грн;

Рации - 56 700 грн;

Два генератора - 80 000 грн;

Грелки - 39 326 грн и 14 000 грн;

Лекарства - 9 600 грн.

Реквизиты

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

