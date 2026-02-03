На передовой сильные морозы и тяжелые бои, воинов спасают только грелки: волонтер Юсупова объявила сбор для Сил обороны

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для военных, защищающих Украину на передовой, грелок, зарядных станций, генераторов и дронов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у многих нет тепла и света, но тем, кто в окопах, гораздо тяжелее!!! На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта Сумщина, Покровском, Купянском, сильные морозы, сейчас - 22-25 градусов, в окопах ощущается гораздо холоднее

На позициях бойцам очень холодно, топить нельзя, спасают только грелки. Крайне нужно купить еще грелок!! Заказы сыплются каждый день.У военных случаются сильные обморожения", - подчеркнула волонтер.

Также воинам нужны зарядные станции и генераторы. Юсупова заказала еще 4 станции EcoFlow и три генератора - вместе 420 000 грн.

Волонтер отчиталась, что приобрела:

8 зарядных станций, рации, Starlink, дрон, генератор, лекарства, павербанки;

Дрон - 2100 евро;

три станции Ecoflow - 147 050 грн;

еще две станции -10 8000 грн;

одна станция - 58 000 грн;

еще две - 128 000 грн;

генератор - 39 821 грн;

радиостанция - 28 700 грн;

Starlink - 19 900 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Читайте: На передовой тяжелые бои и сильные морозы, спасают только грелки: волонтер Юсупова просит помочь защитникам
















































