На передовой сильные морозы и тяжелые бои, воинов спасают только грелки: волонтер Юсупова объявила сбор для Сил обороны

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для военных, защищающих Украину на передовой, грелок, зарядных станций, генераторов и дронов.

Подробности

"Сейчас у многих нет тепла и света, но тем, кто в окопах, гораздо тяжелее!!! На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта Сумщина, Покровском, Купянском, сильные морозы, сейчас - 22-25 градусов, в окопах ощущается гораздо холоднее

На позициях бойцам очень холодно, топить нельзя, спасают только грелки. Крайне нужно купить еще грелок!! Заказы сыплются каждый день.У военных случаются сильные обморожения", - подчеркнула волонтер.

Также воинам нужны зарядные станции и генераторы. Юсупова заказала еще 4 станции EcoFlow и три генератора - вместе 420 000 грн.

Волонтер отчиталась, что приобрела:

  • 8 зарядных станций, рации, Starlink, дрон, генератор, лекарства, павербанки;
  • Дрон - 2100 евро;
  • три станции Ecoflow - 147 050 грн;
  • еще две станции -10 8000 грн;
  • одна станция - 58 000 грн;
  • еще две - 128 000 грн;
  • генератор - 39 821 грн;
  • радиостанция - 28 700 грн;
  • Starlink - 19 900 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Сильные морозы на фронте: срочный сбор для военных
сбор (342) волонтеры (2649) Юсупова Наталья (202)
А стефанчук-зеленський-свириденко з РНБОУ та десятками держсекретарів у КМУ та ЦОВВ, теж свої обов'язки щодо забезпечення Захисників України усим необхідним зробили в зимовий період??? Хіба що, зима в Україні наступила РАПТОВО, десь у листопаді 2025 року??? Можливо, вони уже планують підготувати матеріали для проведення закупівель усього необхідного для перебування на ХОЛОДІ, у кінці лютого 2026 року!!?!?
+5000 на грілки❤️
