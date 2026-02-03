На передовой сильные морозы и тяжелые бои, воинов спасают только грелки: волонтер Юсупова объявила сбор для Сил обороны
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для военных, защищающих Украину на передовой, грелок, зарядных станций, генераторов и дронов.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас у многих нет тепла и света, но тем, кто в окопах, гораздо тяжелее!!! На фронте кровопролитные бои, на самых тяжелых направлениях фронта Сумщина, Покровском, Купянском, сильные морозы, сейчас - 22-25 градусов, в окопах ощущается гораздо холоднее
На позициях бойцам очень холодно, топить нельзя, спасают только грелки. Крайне нужно купить еще грелок!! Заказы сыплются каждый день.У военных случаются сильные обморожения", - подчеркнула волонтер.
Также воинам нужны зарядные станции и генераторы. Юсупова заказала еще 4 станции EcoFlow и три генератора - вместе 420 000 грн.
Волонтер отчиталась, что приобрела:
- 8 зарядных станций, рации, Starlink, дрон, генератор, лекарства, павербанки;
- Дрон - 2100 евро;
- три станции Ecoflow - 147 050 грн;
- еще две станции -10 8000 грн;
- одна станция - 58 000 грн;
- еще две - 128 000 грн;
- генератор - 39 821 грн;
- радиостанция - 28 700 грн;
- Starlink - 19 900 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
