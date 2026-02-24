Герой відео "Е#ашить буду рускіх" Старостенко оголосив збір для своєї ОШБр: учасники отримають призи
Воїн другого штурмового батальйону п’ятої окремої штурмової бригади Станіслав Старостенко оголосив збір для своєї бригади. Учасники можуть виграти низку призів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Збір
Він оголосив про розіграш серед донаторів від 100 гривень на підтримку зборі для 5-ї окремої штурмової бригади.
Реквізити
Долучитися до збору можна за посиланям.
Станіслав Старостенко - герой вірусного відео 2022 року, який зараз боронить Україну.
Під час ефіру ізраїльського ТБ він на емоціях підійшов до журналістів з паркувальним стовпчиком у руках та розповів, що долучився до ТрО, а також закликав світ допомагати Україні, а не лише говорити.
"Не треба сперечатися, треба допомагати Україні, а ви тільки пиз#ите. Записався у тероборону. Ї#ашити буду рускіх", - сказав тоді Станіслав.
Призи
Перше місце: Трофейна гільза.
Друге місце: Ігрова футболка Динамо (Київ) з автографами футболістів.
Третє місце: Бойовий прапор бригади і кружка.
Також учасники за кожен донат у 100 грн можуть виграти:
- Настільний прапорець;
- Прапори роти;
- Шеврон батальйону;
- Спеціальні випуски памʼятних монет.
Окремий подарунок
"За кожний донат у 5000+ грн ти отримаєш легендарний стовпчик + автограф + особисте відеозвернення від мене", - зазначив захисник.
Найближчим часом буде оприлюднено інтерв'ю із Станіславом Старостенком, яке він дав Цензор.НЕТ.
