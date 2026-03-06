На фронте зафиксировано 56 боестолкновений, больше всего - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак российского агрессора составляет 56.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Враг обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Безсаловка, Рогизное, Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Ходино, Прогресс, Павловка, Нововасильевка.

Также враг обстрелял Блешню и Кривушу в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. Враг осуществил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Вильча и Шевяковка.

На Купянском направлении наши защитники отбили две атаки врага в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дерилово, Колодези и в сторону населенных пунктов Степовое, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Орехово-Васильевки и Предтечино. Один бой еще продолжается.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Котлино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное и в сторону населенного пункта Белицкое.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Вербового. Авиаударам противника подверглись Покровское, Коломийцы и Александровка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в районе Мирного и в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки и Варваровки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито девять атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое, Чаривное.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Степногорска. Авиаударам подверглись Камышеваха и Веселянка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.