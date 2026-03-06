На фронті зафіксовано 56 боєзіткнень, найбільше - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак російського агресора становить 56.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом не 16 годину 6 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Ворог обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Безсалівка, Рогізне, Волфине, Рижівка, Кучерівка, Ходине, Прогрес, Павлівка, Нововасилівка.

Також ворог обстріляв Блешню та Кривушу, що на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Вільча та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямках наші оборонці відбили дві атаки ворога в бік Піщаного та Новоплатонівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Дерилове, Колодязі та в бік населених пунктів Степове, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував в районах Оріхово-Василівки й Предтечиного. Один бій ще триває.

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На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населеного пункту Білицьке.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Вербового. Авіаударів противника зазнали Покровське, Коломійці та Олександрівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито дев’ять атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська. Авіаударів зазнали Комишуваха та Веселянка.

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На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.