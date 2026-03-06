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Новини Бої біля прикордоння Сумщини
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Рашисти просунулися біля Покровки на Сумщині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог просунувся поблизу Покровки", - йдеться в повідомленні.

Окупанти просунулися на Сумщині: що відомо?

Читайте: Окупанти атакували машину з людьми на Сумщині: постраждала родина з трьох осіб

Що передувало?

Читайте: Вдвічі менше, ніж у січні: війська РФ у лютому окупували 126 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Сумська область (4774) бойові дії (5959) Сумський район (624) Покровка (3) DeepState (549)
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Випадок з Грабовським нікого нічому не навчив . Тепер де вони пролізуть наступного разу ?
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06.03.2026 13:19 Відповісти
Саме це і мав на увазі ...
Сумська ОДА протягом 4 років бодро рапортує , про фортифікації на кордоні - от і результат
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06.03.2026 13:30 Відповісти
А де наші прикордонники? Теж пішли як з Грабовського?
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06.03.2026 13:24 Відповісти
І жителів насильно увезли чи вони самі згодилися як минулий раз? Мабуть, як завжди, поздавались ті прикордонці, потім будуть їх міняти на на реальних московитських солдатів, які знову підуть нас вбивати. Та ще й героями зроблять і дозволять більше не приймати ніякої участі у війні, як колишнім полоненим. Тільки хворі люди всім у всьому винні, на них всі сподівання. Нахапати в поліклініці, на яму і у Скелю.
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06.03.2026 14:45 Відповісти
Як просунулися так і засунуться, похоронять в норах як у Безсалівці на Білопільщині, куди ще з осені залазять.
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06.03.2026 13:54 Відповісти
Дуже цікаво, хто видумав геноцид обмежено придатних. Чомусь силовикам, відставникам, охоронцям, офіцерам запасу (який зараз запас, коли ж його задіювати) і т.д. не треба самим йти у ТЦК, тільки обмежено придатним самим треба було бігти у стислі терміни навіть без повістки, а вийшло, що половині ці безстрокові довідки поскасовували і написали, що придатні навіть в шутрмовики і спецназ, решті - до тилу, але все одно часто відправляють у скелю на вірну смерть людей, не здатних воювати по здоров'ю, у яких це прямо написано. Це чиясь цілеспрямована політика, Зєля чи Сирський? Хто вирішив під виглядом мобілізації позбутись від людей з хворобами? Це вже не просто тиранія, а елемент фашизму! Перечитайте ще раз Німьоллєра. Вчора хворі, сьогодні наркомани, завтра ще хтось, а післязавтра - ви! Вже таке враження, що це просто змова, щоб нас повбивати, та й не дивно, якщо в Сирського вся сім'я там, у Кравченка батько колаборант, у зама теж, міндичі, дуріндичі, в маскву двушечку і т.д. і т.п. А крайні люди, які вже не знають, куди дітись з цього пекла, яке їм влаштували на додачу до всіх проблем, що були раніше! Горіть самі в пеклі, хто підтримує корупцію і м'ясорубку заради м'ясорубки, як багато хто тут заради своєї вічної соціалки!
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06.03.2026 14:55 Відповісти
У ДБР створили підрозділ для розслідування катувань з боку правоохоронців і суддів
https://www.radiosvoboda.org/amp/news-dbr-*********-rozsliduvannia-katuvan-pravoohorontsi/33696802.html
Чергова показуха? А про ТЦК там знову жодного слова? Індульгенція для опричників продовжується?
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06.03.2026 14:56 Відповісти
 
 