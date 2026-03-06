Рашисти просунулися біля Покровки на Сумщині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог просунувся поблизу Покровки", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що росіяни викрали 19 українців із села Сопич на Сумщині.
- 5 березня DeepState повідомляв про просування військ РФ у двох населених пунктах на Донеччині і Запоріжжі
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Сумська ОДА протягом 4 років бодро рапортує , про фортифікації на кордоні - от і результат
https://www.radiosvoboda.org/amp/news-dbr-*********-rozsliduvannia-katuvan-pravoohorontsi/33696802.html
Чергова показуха? А про ТЦК там знову жодного слова? Індульгенція для опричників продовжується?