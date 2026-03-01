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Новини Просування РФ
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Вдвічі менше, ніж у січні: війська РФ у лютому окупували 126 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Впродовж лютого 2026 року російська армія окупувала 126 кв. км української території. Це вдвічі менше, ніж в січні і найменше з липня 2024 року.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Різниця з січнем в атаках - 4%

Водночас, як зауважують аналітики, не можна сказати, що атак стало значно менше — різниця у порівнянні з січнем всього 4%.

"Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України", - наголосили у DeepState.

Читайте також: На початку 2026 року просування РФ в Україні сповільнилося, - розвідка Естонії

Найгарячіші напрямки

Найбільше штурмових дій традиційно припадає на:

  • Покровський відтинок — 31%,
  • ще 21% на Гуляйпільський,
  • 13% на Костянтинівській,
  • 7% на Лиманський.

Цифри тотожні тим, що були в січні, зауважують аналітики.

Лютий 2026: приріст окупованих територій склав 126 кв. км

Де найбільше просунувся ворог

"Найбільше просувань припадає на Покровський відтинок, що логічно, і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: DeepState: У січні темпи просування військ РФ знизилися, окуповано 245 кв. км української території. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21203) окупація (6928) бойові дії (5929) DeepState (548)
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Топ коментарі
+9
Спросить бы этих тупоголовых...зачем? куча леса, нефти, газа, золота, алмазов, живи, да радуйся, но лезут как тараканы и ответить не могут, что им даст прихваченный кусок Украины.
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01.03.2026 22:13 Відповісти
+5
Але вдвічі менше - це перемога .
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01.03.2026 22:14 Відповісти
+4
Тобто,щомісяця...
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01.03.2026 22:09 Відповісти
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Тобто,щомісяця...
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01.03.2026 22:09 Відповісти
Але вдвічі менше - це перемога .
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01.03.2026 22:14 Відповісти
Нє, переміга - це те , що завдяки надпотужним зусиллям бога зеленої потужності настала весна...( Кажуть клятий Порошенко хотів здати весну кацапам)...
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01.03.2026 23:17 Відповісти
Зєля невтік і тому прийшла весна. А Порох би точно втік і тоді весна б ніколи не настала. Але важливо розуміли, що зима і морози все одно прийшла б, бо давно збиралась прийти і тому була невідворотною як і відключення електроенергії - ім'я українського президента на неї ніяк не вплинуло.
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02.03.2026 01:44 Відповісти
Не втік,бо не було директиви,знайомого йому по Оману,від Патрушева.
Патрушев не дурак,розуміє,що миттєво би вибрали,якщо не Пороха,то напр.О.Турчинова,як голову якогось новоствореного держ.утворення,типу рада національного порятунку,а голобородько був би похований,як політична фігура.
Втеча през.Януковича показала,що це завідомо програшний варіант,натомість приставили до нього агента козиря,а всіх перших осіб з його оточення-змістили: Богд.,Разумкк. і інші.
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02.03.2026 11:19 Відповісти
Відгризає Україну сучий потрох
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01.03.2026 22:12 Відповісти
Спросить бы этих тупоголовых...зачем? куча леса, нефти, газа, золота, алмазов, живи, да радуйся, но лезут как тараканы и ответить не могут, что им даст прихваченный кусок Украины.
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01.03.2026 22:13 Відповісти
Пуйло сабіратєлєм зємєль руських себе оголосив, падло..шоб воно до пасхи не дожило..
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01.03.2026 22:15 Відповісти
Быдло и рабы (с)
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02.03.2026 15:35 Відповісти
Дивна математика, хтось казав що ми звільнили 400 квадратних кілометрів
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01.03.2026 22:14 Відповісти
Казать казав, а на DeepState підтвердження не було!
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01.03.2026 22:20 Відповісти
Це той, що 4к дулярів вчителицям платить і 3000 ракет у минулому році склепав ?
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01.03.2026 23:06 Відповісти
Это цифра за вычетом освобождённых территорий
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02.03.2026 03:25 Відповісти
" рашистська повзуча окупація " продовжується а український народ втішають її процентами
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01.03.2026 22:29 Відповісти
чему "радоваться"- захваченная территория чуть меньше чем город Винница!
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01.03.2026 22:37 Відповісти
Так і лютий менший місяць
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01.03.2026 23:26 Відповісти
А в лютому 2022??? А ну скажи це чесно товариш в.о. президента 😸
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01.03.2026 23:27 Відповісти
Они будто не войну ведут а следят за биржевой ценой на нефть.) Это примерно как считать прилетевшие шахеды каждый месяц. Вот в прошлом месяце много прилетело, а вот в этом уже меньше. Хорошо ....почти перемога. Ещё и по месяцам с прошлым годом сравнивают. Баланс сводят. Нетто, брутто. Столько потеряли а вот сколько отвоквали. Профицит, дефицит. Ох и гребаная же клоунада...
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01.03.2026 23:58 Відповісти
Це при мясирському подається як перемога? Не те що Залужний повільно наступав і його звільнили як і верхівку армії...
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02.03.2026 00:51 Відповісти
Потеплішає - попрут...
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02.03.2026 03:52 Відповісти
(двічі меньшеВпродовж лютого 2026 року російська армія окупувала 126 кв. км української території. Це вдвічі менше, ніж в січні і найменше з липня 2024 року)....але ж окупували !!! А 🤡 більше і не треба , дозовано , тихим сапом ,здаємо мишебраттям ...головне втриматися ,шоб у відставку не випхали ! ...Та і нема кому ,шкода !!!...
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02.03.2026 04:30 Відповісти
Залужний повільно наступає - зрада, м'ясирский повільно відступає - перемога ..
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02.03.2026 06:30 Відповісти
Хоть миллион их уничтожить , толку если они забирают территорию при чём все понимают что навсегда
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02.03.2026 07:27 Відповісти
Ну як там в Афганістані совок навсєгда поназбирав? І де той совок зараз? В от коли будемо вбивати по мільйону - тоді й розмова буде інша. Добре, що у Федорова хоч в голові клацнуло зі стратегією вбивати по 50 тисяч для початку.
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02.03.2026 10:00 Відповісти
Минулого року також у лютому-березні було найменше просувань.
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02.03.2026 08:04 Відповісти
Радіти немає чому.
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02.03.2026 08:13 Відповісти
трамп однією ракетною атакою знищує саму охраняєму священу свиню з 40 генералами, а тут свинособаки уже 5 рік десь застряли на донбасі, де більша частина жителів голосувала за ригоаналів, а вся влада звала руській мір.
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02.03.2026 09:51 Відповісти
Бункерный дед, как и все невежественные совки, с чванливой спесью считал, что украинцы - это какие-то карикатурные толстожопые трусливые персонажи, как в придурашном советском фильме "Свадьба в Малиновке", которые от одного лишь выстрела в воздух, сделанного бравым красным кавалеристом, на карачках полезут в курятник , чтобы достать спрятанную там будёновку с красной звездой и быстренько напялить её на безмозглую голову-тыкву со словами: "Ну, шо, ничого не зробишь, власть меняется..."

Но, вместо толстожопых трусливых терпил орки встретили ожесточенный отпор умелых храбрых бойцов ВСУ, адский огонь и смерть на каждом шагу:

цена совкового чванливого невежества = 1 миллион 200 тысяч убитых и раненых орков.

Надо было учить историю Украины, бараны моцковитские...
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02.03.2026 10:57 Відповісти
И основная причина этому - отключённый старлинк опущенцам.
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02.03.2026 15:38 Відповісти
 
 