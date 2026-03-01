Вдвічі менше, ніж у січні: війська РФ у лютому окупували 126 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Впродовж лютого 2026 року російська армія окупувала 126 кв. км української території. Це вдвічі менше, ніж в січні і найменше з липня 2024 року.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Різниця з січнем в атаках - 4%

Водночас, як зауважують аналітики, не можна сказати, що атак стало значно менше — різниця у порівнянні з січнем всього 4%.

"Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України", - наголосили у DeepState.

Читайте також: На початку 2026 року просування РФ в Україні сповільнилося, - розвідка Естонії

Найгарячіші напрямки

Найбільше штурмових дій традиційно припадає на:

Покровський відтинок — 31%,

ще 21% на Гуляйпільський,

13% на Костянтинівській,

7% на Лиманський.

Цифри тотожні тим, що були в січні, зауважують аналітики.

Де найбільше просунувся ворог

"Найбільше просувань припадає на Покровський відтинок, що логічно, і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: DeepState: У січні темпи просування військ РФ знизилися, окуповано 245 кв. км української території. ІНФОГРАФІКА