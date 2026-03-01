Вдвічі менше, ніж у січні: війська РФ у лютому окупували 126 кв. км української території, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Впродовж лютого 2026 року російська армія окупувала 126 кв. км української території. Це вдвічі менше, ніж в січні і найменше з липня 2024 року.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Різниця з січнем в атаках - 4%
Водночас, як зауважують аналітики, не можна сказати, що атак стало значно менше — різниця у порівнянні з січнем всього 4%.
"Єдине, що штурмові дії стали менш чисельними по складу учасників, тому важливо дочекатися оголошення кількості верифікованих ліквідацій від Міністерства оборони України", - наголосили у DeepState.
Найгарячіші напрямки
Найбільше штурмових дій традиційно припадає на:
- Покровський відтинок — 31%,
- ще 21% на Гуляйпільський,
- 13% на Костянтинівській,
- 7% на Лиманський.
Цифри тотожні тим, що були в січні, зауважують аналітики.
Де найбільше просунувся ворог
"Найбільше просувань припадає на Покровський відтинок, що логічно, і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%", - йдеться у повідомленні.
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Патрушев не дурак,розуміє,що миттєво би вибрали,якщо не Пороха,то напр.О.Турчинова,як голову якогось новоствореного держ.утворення,типу рада національного порятунку,а голобородько був би похований,як політична фігура.
Втеча през.Януковича показала,що це завідомо програшний варіант,натомість приставили до нього агента козиря,а всіх перших осіб з його оточення-змістили: Богд.,Разумкк. і інші.
Но, вместо толстожопых трусливых терпил орки встретили ожесточенный отпор умелых храбрых бойцов ВСУ, адский огонь и смерть на каждом шагу:
цена совкового чванливого невежества = 1 миллион 200 тысяч убитых и раненых орков.
Надо было учить историю Украины, бараны моцковитские...