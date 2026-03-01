В два раза меньше, чем в январе: войска РФ в феврале оккупировали 126 кв. км украинской территории, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В течение февраля 2026 года российская армия оккупировала126 кв. км украинской территории. Это вдвое меньше, чем в январе, и меньше всего с июля 2024 года.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Разница с январем в атаках — 4%
В то же время, как отмечают аналитики, нельзя сказать, что атак стало значительно меньше — разница по сравнению с январем всего 4%.
"Единственное, что штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины", - подчеркнули в DeepState.
Самые горячие направления
Больше всего штурмовых действий традиционно приходится на:
- Покровский участок — 31%,
- еще 21% на Гуляйпольский,
- 13% на Константиновский,
- 7% на Лиманский.
Цифры тождественны тем, что были в январе, отмечают аналитики.
Где больше всего продвинулся враг
"Больше всего продвижений приходится на Покровский участок, что логично, и составляет 32%, это очень коррелирует с количеством штурмовых действий. Далее идут Славянский и Краматорский участки с показателями 23% и 16% соответственно. Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак. На Константиновский участок пришлось 21%, и на Сумскую область 7%", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль