В два раза меньше, чем в январе: войска РФ в феврале оккупировали 126 кв. км украинской территории, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение февраля 2026 года российская армия оккупировала126 кв. км украинской территории. Это вдвое меньше, чем в январе, и меньше всего с июля 2024 года.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Разница с январем в атаках — 4%

В то же время, как отмечают аналитики, нельзя сказать, что атак стало значительно меньше — разница по сравнению с январем всего 4%.

"Единственное, что штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины", - подчеркнули в DeepState.

Самые горячие направления

Больше всего штурмовых действий традиционно приходится на:

Покровский участок — 31%,

еще 21% на Гуляйпольский,

13% на Константиновский,

7% на Лиманский.

Цифры тождественны тем, что были в январе, отмечают аналитики.

Где больше всего продвинулся враг

"Больше всего продвижений приходится на Покровский участок, что логично, и составляет 32%, это очень коррелирует с количеством штурмовых действий. Далее идут Славянский и Краматорский участки с показателями 23% и 16% соответственно. Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак. На Константиновский участок пришлось 21%, и на Сумскую область 7%", - говорится в сообщении.

