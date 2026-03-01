РУС
В два раза меньше, чем в январе: войска РФ в феврале оккупировали 126 кв. км украинской территории, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В течение февраля 2026 года российская армия оккупировала126 кв. км украинской территории. Это вдвое меньше, чем в январе, и меньше всего с июля 2024 года.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Разница с январем в атаках — 4%

В то же время, как отмечают аналитики, нельзя сказать, что атак стало значительно меньше — разница по сравнению с январем всего 4%.

"Единственное, что штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины", - подчеркнули в DeepState.

Читайте также: В начале 2026 года продвижение РФ в Украине замедлилось, - разведка Эстонии

Самые горячие направления

Больше всего штурмовых действий традиционно приходится на:

  • Покровский участок — 31%,
  • еще 21% на Гуляйпольский,
  • 13% на Константиновский,
  • 7% на Лиманский.

Цифры тождественны тем, что были в январе, отмечают аналитики.

Февраль 2026: прирост оккупированных территорий составил 126 кв. км

Где больше всего продвинулся враг

"Больше всего продвижений приходится на Покровский участок, что логично, и составляет 32%, это очень коррелирует с количеством штурмовых действий. Далее идут Славянский и Краматорский участки с показателями 23% и 16% соответственно. Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак. На Константиновский участок пришлось 21%, и на Сумскую область 7%", - говорится в сообщении.

Смотрите также: DeepState: В январе темпы продвижения войск РФ снизились, оккупировано 245 кв. км украинской территории. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+4
Спросить бы этих тупоголовых...зачем? куча леса, нефти, газа, золота, алмазов, живи, да радуйся, но лезут как тараканы и ответить не могут, что им даст прихваченный кусок Украины.
01.03.2026 22:13 Ответить
+1
Дивна математика, хтось казав що ми звільнили 400 квадратних кілометрів
01.03.2026 22:14 Ответить
+1
Пуйло сабіратєлєм зємєль руських себе оголосив, падло..шоб воно до пасхи не дожило..
01.03.2026 22:15 Ответить
Тобто,щомісяця...
01.03.2026 22:09 Ответить
Але вдвічі менше - це перемога .
01.03.2026 22:14 Ответить
Нє, переміга - це те , що завдяки надпотужним зусиллям бога зеленої потужності настала весна...( Кажуть клятий Порошенко хотів здати весну кацапам)...
01.03.2026 23:17 Ответить
Відгризає Україну сучий потрох
01.03.2026 22:12 Ответить
Спросить бы этих тупоголовых...зачем? куча леса, нефти, газа, золота, алмазов, живи, да радуйся, но лезут как тараканы и ответить не могут, что им даст прихваченный кусок Украины.
01.03.2026 22:13 Ответить
Пуйло сабіратєлєм зємєль руських себе оголосив, падло..шоб воно до пасхи не дожило..
01.03.2026 22:15 Ответить
Дивна математика, хтось казав що ми звільнили 400 квадратних кілометрів
01.03.2026 22:14 Ответить
Казать казав, а на DeepState підтвердження не було!
01.03.2026 22:20 Ответить
Це той, що 4к дулярів вчителицям платить і 3000 ракет у минулому році склепав ?
01.03.2026 23:06 Ответить
" рашистська повзуча окупація " продовжується а український народ втішають її процентами
01.03.2026 22:29 Ответить
чему "радоваться"- захваченная территория чуть меньше чем город Винница!
01.03.2026 22:37 Ответить
Так і лютий менший місяць
01.03.2026 23:26 Ответить
А в лютому 2022??? А ну скажи це чесно товариш в.о. президента 😸
01.03.2026 23:27 Ответить
 
 