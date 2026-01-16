На початку 2026 року просування РФ в Україні сповільнилося, - розвідка Естонії

Попри активні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, просування її військ на фронті на початку 2026 року було повільнішим, ніж наприкінці 2025-го.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Ківісельга, минулого тижня інтенсивність бойових дій на лінії фронту дещо знизилася. В середньому фіксували близько 170 бойових зіткнень на день, тоді як тижнем раніше їх було приблизно 200. Водночас Росія продовжувала масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Очільник естонського розвідцентру зазначив, що просування підрозділів РФ на початку цього року було повільнішим, ніж у листопаді та грудні 2025 року. Основний фокус російських військ залишається незмінним - найактивніші бої тривають на напрямках Покровська та Мирнограда, а також у районах Запоріжжя і Гуляйполя.

За його словами, російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, на напрямках Слов’янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області. Водночас за останній тиждень українські Збройні сили просунулися в Куп’янському районі.