Окупанти атакували машину з людьми на Сумщині: постраждала родина з трьох осіб
4 березня 2026 року близько 14:30 на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та у прокуратурі області.
Постраждалі серед мирних жителів
- Унаслідок атаки окупантів поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.
- Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік.
Усіх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Попередньо – без загрози для життя.
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