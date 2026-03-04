Окупанти атакували машину з людьми на Сумщині: постраждала родина з трьох осіб

4 березня 2026 року близько 14:30 на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та у прокуратурі області.

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Постраждалі серед мирних жителів

Унаслідок атаки окупантів поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.

Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік.

Усіх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Попередньо – без загрози для життя.

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