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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Окупанти атакували машину з людьми на Сумщині: постраждала родина з трьох осіб

Окупанти атакували машину з людьми: постраждали троє мешканців громади

4 березня 2026 року близько 14:30 на території Миколаївської сільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб із цивільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА та у прокуратурі області.

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Постраждалі серед мирних жителів

  • Унаслідок атаки окупантів поранено 60-річного чоловіка, його 23-річного сина та 57-річну жінку.
  • Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік.

Усіх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Попередньо – без загрози для життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову атакував житловий квартал у Сумах: постраждала літня жінка

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авто (6579) Сумська область (4768) дрони (8389)
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