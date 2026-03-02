Ворог знову атакував житловий квартал у Сумах: постраждала літня жінка

Росіяни вдарили по приватному сектору Сум у неділю ввечері, 1 березня. 87-річній постраждалій надали допомогу на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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"У Сумах увечері неділі унаслідок ворожого обстрілу приватного сектору одного з районів, постраждала 87 річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Кривошеєнко зазначив. що медичну допомогу постраждалій було надано на місці.

Внаслідок атаки пошкоджено 4 житлові будинки та ударом вибито 12 віконних блоків.

Що передувало?

Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників.

У Кривому Розі пошкоджене підприємство, виникло кілька пожеж.

КАБами окупанти вдарили по Комишувасі на Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали діти.

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