Ворог знову атакував житловий квартал у Сумах: постраждала літня жінка
Росіяни вдарили по приватному сектору Сум у неділю ввечері, 1 березня. 87-річній постраждалій надали допомогу на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"У Сумах увечері неділі унаслідок ворожого обстрілу приватного сектору одного з районів, постраждала 87 річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Кривошеєнко зазначив. що медичну допомогу постраждалій було надано на місці.
Внаслідок атаки пошкоджено 4 житлові будинки та ударом вибито 12 віконних блоків.
Що передувало?
Ввечері 1 березня Повітряні сили повідомили про чергову атаку російських безпілотників.
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