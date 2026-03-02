Враг снова атаковал жилой квартал в Сумах: пострадала пожилая женщина
Россияне нанесли удар по частному сектору Сум в воскресенье вечером, 1 марта. 87-летней пострадавшей оказали помощь на месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
"В Сумах вечером воскресенья в результате вражеского обстрела частного сектора одного из районов пострадала 87-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Кривошеенко отметил, что медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте.
В результате атаки повреждены 4 жилых дома и выбиты 12 оконных блоков.
Что предшествовало?
Вечером 1 марта Воздушные силы сообщили об очередной атаке российских беспилотников.
В Кривом Роге повреждено предприятие, возникло несколько пожаров.
КАБами оккупанты ударили по Камышевахе в Запорожье. В результате атаки пострадали дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль