Оккупанты атаковали машину с людьми на Сумщине: пострадала семья из трех человек
4 марта 2026 года около 14:30 на территории Николаевской сельской громады Сумского района враг атаковал беспилотником транспортное средство с гражданскими лицами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и в прокуратуре области.
Пострадавшие среди мирных жителей
- В результате атаки оккупантов ранены 60-летний мужчина, его 23-летний сын и 57-летняя женщина.
- Самые большие травмы получил 23-летний мужчина.
Все госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь. Предварительно – без угрозы для жизни.
