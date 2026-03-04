Оккупанты атаковали машину с людьми на Сумщине: пострадала семья из трех человек

4 марта 2026 года около 14:30 на территории Николаевской сельской громады Сумского района враг атаковал беспилотником транспортное средство с гражданскими лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА и в прокуратуре области.

Пострадавшие среди мирных жителей

В результате атаки оккупантов ранены 60-летний мужчина, его 23-летний сын и 57-летняя женщина.

Самые большие травмы получил 23-летний мужчина.

Все госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь. Предварительно – без угрозы для жизни.

