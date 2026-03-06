Росіяни викрали 19 українців із села Сопич на Сумщині: Лубінець звернувся до Москалькової
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової через імовірне викрадення та вивезення росіянами жителів села Сопич Есманьської громади Сумської області.
Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі.
"Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права - примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни", - наголосив омбудсмен.
Лубінець звернувся до Москалькової
"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому", - наголосив уповноважений.
Лубінець додав, що Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.
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