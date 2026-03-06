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Новини Росіяни викрали мешканців села на Сумщині
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Росіяни викрали 19 українців із села Сопич на Сумщині: Лубінець звернувся до Москалькової

Лубінець про викрадення РФ українців на Сумщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової через імовірне викрадення та вивезення росіянами жителів села Сопич Есманьської громади Сумської області.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі.

"Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права - примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни", - наголосив омбудсмен.

Також читайте: Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей, - ЗМІ

Лубінець звернувся до Москалькової

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому", - наголосив уповноважений.

Лубінець додав, що Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.

Також читайте: Лубінець звернувся до Москалькової та Червоного Хреста через викрадення окупантами 50 людей на Сумщині

Автор: 

викрадення (856) Сумська область (4774) Москалькова Тетяна (207) Лубінець Дмитро (720) Шосткинський район (167) Сопич (3)
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Топ коментарі
+7
З Грабовського теж вивезли ,і що ? якщо б з ними щось трапилось ,то гівномарафонівська пропаганда про це розповідала цілодобово ,а так мовчить вже більш як два місяці.
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06.03.2026 12:33 Відповісти
+1
Не понятно: село оккупировали?
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06.03.2026 12:54 Відповісти
+1
Поповнили обмінний фонд.
Зеленський віддасть за цих цивільних 50 🐏 солдатів з рашки.
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06.03.2026 14:42 Відповісти
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З Грабовського теж вивезли ,і що ? якщо б з ними щось трапилось ,то гівномарафонівська пропаганда про це розповідала цілодобово ,а так мовчить вже більш як два місяці.
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06.03.2026 12:33 Відповісти
Та й люди з Грабовськог не дуже спішать повертатись...хоч може бути шо вони вже в Сибірі будують бам.🤣🤣🤣🤣🤣
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06.03.2026 12:36 Відповісти
Ну не знаю ,можливо хтось з них чи їхніх родичів в молодості будували бам .спитай у них.
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06.03.2026 17:08 Відповісти
бо потрібна примусова евакуація з 5 км зони ! не вже за 12 років не дійшло ?
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06.03.2026 12:40 Відповісти
Кацапи одразу влізуть в ці 5 км - їм тільки це і потрібно . Потім що - знову на 5 км відселяти ?
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06.03.2026 13:22 Відповісти
а що цивільні діди і жінки 60+ тримають кордон ? як повноцінно можно вести бойові дії коли в селі знаходяться цивільні ? я не зрозумів вашого допису .
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09.03.2026 18:47 Відповісти
В пусті населені пункти одразу заходить ворог ... що не зрозуміло ?
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11.03.2026 15:29 Відповісти
шуткуєш ? тоді треба повністю заборонити евакуацію за селами поставити загороджувальні загони ну як в 1932-3 . ще треба заборонити жінкам і дітям перетинати кордон , а мешканців окупованої території повернути в свої міста і села хай бережуть від кацапів ! як казав ***** попереду ми поставимо жінок і дітей . приїжджай до нас на Сумщину , знайдемо тобі хату в 5 км зоні будеш берегти село !
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11.03.2026 20:24 Відповісти
Не понятно: село оккупировали?
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Поповнили обмінний фонд.
Зеленський віддасть за цих цивільних 50 🐏 солдатів з рашки.
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06.03.2026 14:42 Відповісти
Це було в третій декаді лютого. Але місцевим дуже не хотілось псувати настрій вищому командування, тому завжди брехня в доповідях.
https://x.com/kwwonline/status/2026382792280387655
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06.03.2026 15:38 Відповісти
 
 