РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Россияне похитили жителей села на Сумщине
611 5

Россияне похитили 19 украинцев из села Сопич на Сумщине: Лубинец обратился к Москальковой

Лубинец об похищении РФ украинцев в Сумской области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за вероятного похищения и вывоза россиянами жителей села Сопич Есманьской громады Сумской области.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале.

"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны", - подчеркнул омбудсмен.

Читайте также: Россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек, - СМИ

Лубинец обратился к Москальковой

"Я незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их быстрое возвращение домой", - подчеркнул уполномоченный.

Лубинец добавил, что Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.

Читайте также: Лубинец обратился к Москальковой и Красному Кресту из-за похищения оккупантами 50 человек в Сумской области

Автор: 

похищение (140) Сумская область (2104) Москалькова Татьяна (20) Лубинец Дмитрий (300) Шосткинский район (127) Сопычь (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Грабовського теж вивезли ,і що ? якщо б з ними щось трапилось ,то гівномарафонівська пропаганда про це розповідала цілодобово ,а так мовчить вже більш як два місяці.
показать весь комментарий
06.03.2026 12:33 Ответить
Та й люди з Грабовськог не дуже спішать повертатись...хоч може бути шо вони вже в Сибірі будують бам.🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.03.2026 12:36 Ответить
бо потрібна примусова евакуація з 5 км зони ! не вже за 12 років не дійшло ?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:40 Ответить
Не понятно: село оккупировали?
показать весь комментарий
06.03.2026 12:54 Ответить
 
 