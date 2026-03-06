Россияне похитили 19 украинцев из села Сопич на Сумщине: Лубинец обратился к Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за вероятного похищения и вывоза россиянами жителей села Сопич Есманьской громады Сумской области.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале.

Что известно?

Как отмечается, речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале.



"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец обратился к Москальковой

"Я незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их быстрое возвращение домой", - подчеркнул уполномоченный.

Лубинец добавил, что Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.

