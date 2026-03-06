Россияне похитили 19 украинцев из села Сопич на Сумщине: Лубинец обратился к Москальковой
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за вероятного похищения и вывоза россиянами жителей села Сопич Есманьской громады Сумской области.
Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале.
"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны", - подчеркнул омбудсмен.
Лубинец обратился к Москальковой
"Я незамедлительно обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их быстрое возвращение домой", - подчеркнул уполномоченный.
Лубинец добавил, что Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль