Рашисты продвинулись возле Покровки на Сумщине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг продвинулся вблизи Покровки", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне похитили 19 украинцев из села Сопич в Сумской области.
- 5 марта DeepState сообщал о продвижении войск РФ в двух населенных пунктах в Донецкой и Запорожской областях.
Сумська ОДА протягом 4 років бодро рапортує , про фортифікації на кордоні - от і результат