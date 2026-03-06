РУС
Новости Бои у приграничья Сумщины
1 459 6

Рашисты продвинулись возле Покровки на Сумщине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Враг продвинулся вблизи Покровки", - говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись в Сумской области: что известно?

Что предшествовало?

Випадок з Грабовським нікого нічому не навчив . Тепер де вони пролізуть наступного разу ?
06.03.2026 13:19 Ответить
Саме це і мав на увазі ...
Сумська ОДА протягом 4 років бодро рапортує , про фортифікації на кордоні - от і результат
06.03.2026 13:30 Ответить
А де наші прикордонники? Теж пішли як з Грабовського?
06.03.2026 13:24 Ответить
Як просунулися так і засунуться, похоронять в норах як у Безсалівці на Білопільщині, куди ще з осені залазять.
06.03.2026 13:54 Ответить
 
 