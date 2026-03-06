Зеленський прибув на Донеччину: Росіяни не відмовляються від війни й на весну готують наступ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 березня, прибув з візитом у Донецьку область та подякував українським захисникам за захист.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення Зеленського

Президент окремо подякував 28 бригаді, 100, 24-й окремій механізованій, 36-й бригаді морської піхоти, які стоять на захисті Донеччини.

"Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", - заявив Зеленський.

Голова держави додав, що "зло треба зупиняти": "Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються прорватися в центр Гришиного та повністю захопити Покровськ і Мирноград, - УВ "Схід"

Ситуація на напрямках

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 атак ворога від початку доби: 16 з них на Гуляйпільському напрямку, та по 14 - на Покровському і Костянтинівському, - Генштаб