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Зеленський прибув на Донеччину: Росіяни не відмовляються від війни й на весну готують наступ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 березня, прибув з візитом у Донецьку область та подякував українським захисникам за захист.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Звернення Зеленського

Президент окремо подякував 28 бригаді, 100, 24-й окремій механізованій, 36-й бригаді морської піхоти, які стоять на захисті Донеччини.

"Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", - заявив Зеленський.

Голова держави додав, що "зло треба зупиняти": "Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються прорватися в центр Гришиного та повністю захопити Покровськ і Мирноград, - УВ "Схід"

Ситуація на напрямках

  • На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.
  • На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 атак ворога від початку доби: 16 з них на Гуляйпільському напрямку, та по 14 - на Покровському і Костянтинівському, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) Донбас (21868) Донецька область (11319) бойові дії (5959)
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Топ коментарі
+27
брехлива лицемірна істота... нагадати тобі, курва, як ти в квітні 2014 горлівську сєпарню розважав та називав москалоту "однімнародом".... це ж треба бути таким конченим виродком, тепер воно "на камери" про український Донбас переживає...
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06.03.2026 17:24 Відповісти
+14
Я оцьому гру на роялі, лісапет Україна і Україну порно-актрису ніколи не пробачу.
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06.03.2026 17:44 Відповісти
+12
Вони нічого не готують. Наступ триває безперервно з різним ступенем успіху. Немає весняного, літнього чи будь-якого іншого наступу. Він постійний.
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06.03.2026 17:37 Відповісти
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може ***** московськогоо сцаря слід закопать а не нашого Президента?
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06.03.2026 17:14 Відповісти
Василий, знайте границы. Я далеко не поклонник зеленского, но тем не менее считаю такие высказывания недопустимые.
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06.03.2026 17:25 Відповісти
що на цей раз здавати буде?
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06.03.2026 17:16 Відповісти
А що вже "здав"?
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06.03.2026 18:40 Відповісти
а ми вже донецьк звільняємо?
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07.03.2026 06:38 Відповісти
Посварився з ЄС, підставив під загрозу фінансування України та майбутнє постачання ракет і *********** для ЗСУ, а тепер швиденько привалив до військових, щоб продемонструвати "на камеру", що він разом з ними.
Двуликий Ган Дон!
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06.03.2026 18:30 Відповісти
А що готуєш ти крім невтішних прогнозів, Касандро Нострадамусівна?
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06.03.2026 17:22 Відповісти
Мессінг Ішак Нострадамович..
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06.03.2026 17:42 Відповісти
брехлива лицемірна істота... нагадати тобі, курва, як ти в квітні 2014 горлівську сєпарню розважав та називав москалоту "однімнародом".... це ж треба бути таким конченим виродком, тепер воно "на камери" про український Донбас переживає...
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06.03.2026 17:24 Відповісти
Я оцьому гру на роялі, лісапет Україна і Україну порно-актрису ніколи не пробачу.
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06.03.2026 17:44 Відповісти
Додам ще "просто подвінулі граніци", " сойдьомся гдєто на сєрєдінє", "********** палочкі", "термос", "синьор голодомор"...
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06.03.2026 18:00 Відповісти
Вiн iстота, а що ти робив у 2013, у Лєнiнградi кахель клав?
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07.03.2026 02:48 Відповісти
Ви ще дайте координати де він знаходиться, задовбали вояки 95 кварталу.
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06.03.2026 17:25 Відповісти
Та в нього там жучок стоїть
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06.03.2026 18:01 Відповісти
Що ти клєїш дурня ,путлєр про "днр в адміністратівних граніцах донєцкой області " ще в 2014 році казав. ,а з того часу щось змінилось ?
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06.03.2026 17:28 Відповісти
Так мобілізуй сій 95 квартал і сам мобілізуйся і захищай свою лугандонію.
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06.03.2026 17:30 Відповісти
Що за куртка на Президенті?
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06.03.2026 17:30 Відповісти
Яке цинічне падло в лютому 2022 просрав весь Південь України ,а тут раптом вчепився зубами за цей огризок Донбасу .що хочеш бути вічним президентом ?
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06.03.2026 17:32 Відповісти
Я вибачаюсь, але це той напрямок, де дєрьмак не розводив війська і де тримаються рубежі, що були збудовані за клятого бариги?
Бо які укріплення звели у Вовчанську (і не тільки там) при найвеличнішому вождю племені видно на картах діпстейта (і у фотографіях тих, хто там дійсно був).

О, до речі! А він ще не сказав, що то його геніальні ідеї і його особистий контроль тримають частину Донецької області? Чи то вже буде у вечірньому хриплосику?
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06.03.2026 17:33 Відповісти
Краще б помовчав хоча б кілька днів, менше шкоди буде.
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06.03.2026 17:33 Відповісти
То люди ще подумають, що розумний, нехай уже як є!
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06.03.2026 18:03 Відповісти
Вони нічого не готують. Наступ триває безперервно з різним ступенем успіху. Немає весняного, літнього чи будь-якого іншого наступу. Він постійний.
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06.03.2026 17:37 Відповісти
Переказуй міндичу вітання, патякало.
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06.03.2026 17:44 Відповісти
А Костянтинівки чому нема в переліку, Володя? Як це розуміти? Так, що на ній вже постовлено хрест?
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06.03.2026 17:54 Відповісти
Просеривши вторгення в 22 році тепер їздить по клаптиках збирати "підтримку" на виборах, владімір тебе вже не виберуть узбагойся!
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06.03.2026 17:57 Відповісти
Якого хєра воно приїхало?Якщо приїхало,чекай погіршення ситуації.Як обісраний бик по череді носиться.
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06.03.2026 18:00 Відповісти
Бутусов ти бачив взагалі що з твоїм сайтом відбувається? Зелених дуполизів тут повно повнісінько, але хоч ви всі коментарії повидаляєте, знайте що гіршого президента України ще не було!
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06.03.2026 18:00 Відповісти
Бери свій зелений недолугий квартал і бігом на півроку в окопи!
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06.03.2026 18:02 Відповісти
Ім нєльзя - рєлігія нє позволяєт, особливо, по суботах!
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06.03.2026 18:05 Відповісти
Нет. Не дадут тебе уже денег. Догребай последнее Вовчик. На выборы тоже не дадут.
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06.03.2026 18:11 Відповісти
Було більше очікувано, що поїде до Угорщини, пику Орбану начистити. Або до Перської затоки, дізнатися, як там справи. Донбас це несподіванка.
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06.03.2026 18:13 Відповісти
О как посыпало. Уважают, наверно, граждане Зеленского.
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06.03.2026 18:17 Відповісти
Багато військових дивляться на тебе жалюгідно і зневажливо, вся влада в Україні це ти, ця влада просерила поставку елементарних грілок в зиму , в результаті чого багато бійців отримало критичні обмороження які привели до ампутації ніг, браковані міни 2, яйця по 18 і багато багато іншого не оприлюдненого ще, ти ходяча катастрофа.
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06.03.2026 18:35 Відповісти
тролить *****.
І чуть-чуть орбана.
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06.03.2026 18:50 Відповісти
В зараз що вони роблять?
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06.03.2026 18:55 Відповісти
Явно клоун дозою гундосить.
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06.03.2026 21:32 Відповісти
 
 