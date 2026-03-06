Зеленський прибув на Донеччину: Росіяни не відмовляються від війни й на весну готують наступ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 березня, прибув з візитом у Донецьку область та подякував українським захисникам за захист.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення Зеленського
Президент окремо подякував 28 бригаді, 100, 24-й окремій механізованій, 36-й бригаді морської піхоти, які стоять на захисті Донеччини.
"Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ", - заявив Зеленський.
Голова держави додав, що "зло треба зупиняти": "Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя".
Ситуація на напрямках
- На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.
- На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
- На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.
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Двуликий Ган Дон!
Бо які укріплення звели у Вовчанську (і не тільки там) при найвеличнішому вождю племені видно на картах діпстейта (і у фотографіях тих, хто там дійсно був).
О, до речі! А він ще не сказав, що то його геніальні ідеї і його особистий контроль тримають частину Донецької області? Чи то вже буде у вечірньому хриплосику?
І чуть-чуть орбана.