РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте Боевые действия на востоке
5 164 58

Зеленский прибыл на Донетчину: россияне не отказываются от войны и на весну готовят наступление. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленскийв пятницу, 6 марта, прибыл с визитом в Донецкую область и поблагодарил украинских защитников за защиту.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обращение Зеленского

Президент отдельно поблагодарил 28 бригаду, 100, 24-ю отдельную механизированную, 36-ю бригаду морской пехоты, которые стоят на защите Донецкой области.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что "зло нужно останавливать": "Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются прорваться в центр Гришино и полностью захватить Покровск и Мирноград, - ГВ "Схід"

Ситуация на направлениях

  • На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.
  • На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
  • На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 атак врага с начала суток: 16 из них на Гуляйпольском направлении, и по 14 - на Покровском и Константиновском, - Генштаб

Автор: 

Зеленский Владимир (24485) Донбасс (26326) Донецкая область (12439) боевые действия (6185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
брехлива лицемірна істота... нагадати тобі, курва, як ти в квітні 2014 горлівську сєпарню розважав та називав москалоту "однімнародом".... це ж треба бути таким конченим виродком, тепер воно "на камери" про український Донбас переживає...
показать весь комментарий
06.03.2026 17:24 Ответить
+14
Я оцьому гру на роялі, лісапет Україна і Україну порно-актрису ніколи не пробачу.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:44 Ответить
+12
Вони нічого не готують. Наступ триває безперервно з різним ступенем успіху. Немає весняного, літнього чи будь-якого іншого наступу. Він постійний.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може ***** московськогоо сцаря слід закопать а не нашого Президента?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:14 Ответить
Василий, знайте границы. Я далеко не поклонник зеленского, но тем не менее считаю такие высказывания недопустимые.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:25 Ответить
що на цей раз здавати буде?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:16 Ответить
А що вже "здав"?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:40 Ответить
а ми вже донецьк звільняємо?
показать весь комментарий
07.03.2026 06:38 Ответить
Посварився з ЄС, підставив під загрозу фінансування України та майбутнє постачання ракет і *********** для ЗСУ, а тепер швиденько привалив до військових, щоб продемонструвати "на камеру", що він разом з ними.
Двуликий Ган Дон!
показать весь комментарий
06.03.2026 18:30 Ответить
А що готуєш ти крім невтішних прогнозів, Касандро Нострадамусівна?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:22 Ответить
Мессінг Ішак Нострадамович..
показать весь комментарий
06.03.2026 17:42 Ответить
брехлива лицемірна істота... нагадати тобі, курва, як ти в квітні 2014 горлівську сєпарню розважав та називав москалоту "однімнародом".... це ж треба бути таким конченим виродком, тепер воно "на камери" про український Донбас переживає...
показать весь комментарий
06.03.2026 17:24 Ответить
Я оцьому гру на роялі, лісапет Україна і Україну порно-актрису ніколи не пробачу.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:44 Ответить
Додам ще "просто подвінулі граніци", " сойдьомся гдєто на сєрєдінє", "********** палочкі", "термос", "синьор голодомор"...
показать весь комментарий
06.03.2026 18:00 Ответить
Вiн iстота, а що ти робив у 2013, у Лєнiнградi кахель клав?
показать весь комментарий
07.03.2026 02:48 Ответить
Ви ще дайте координати де він знаходиться, задовбали вояки 95 кварталу.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:25 Ответить
Та в нього там жучок стоїть
показать весь комментарий
06.03.2026 18:01 Ответить
Що ти клєїш дурня ,путлєр про "днр в адміністратівних граніцах донєцкой області " ще в 2014 році казав. ,а з того часу щось змінилось ?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:28 Ответить
Так мобілізуй сій 95 квартал і сам мобілізуйся і захищай свою лугандонію.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:30 Ответить
Що за куртка на Президенті?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:30 Ответить
Яке цинічне падло в лютому 2022 просрав весь Південь України ,а тут раптом вчепився зубами за цей огризок Донбасу .що хочеш бути вічним президентом ?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:32 Ответить
Я вибачаюсь, але це той напрямок, де дєрьмак не розводив війська і де тримаються рубежі, що були збудовані за клятого бариги?
Бо які укріплення звели у Вовчанську (і не тільки там) при найвеличнішому вождю племені видно на картах діпстейта (і у фотографіях тих, хто там дійсно був).

О, до речі! А він ще не сказав, що то його геніальні ідеї і його особистий контроль тримають частину Донецької області? Чи то вже буде у вечірньому хриплосику?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:33 Ответить
Краще б помовчав хоча б кілька днів, менше шкоди буде.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:33 Ответить
То люди ще подумають, що розумний, нехай уже як є!
показать весь комментарий
06.03.2026 18:03 Ответить
Вони нічого не готують. Наступ триває безперервно з різним ступенем успіху. Немає весняного, літнього чи будь-якого іншого наступу. Він постійний.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:37 Ответить
Переказуй міндичу вітання, патякало.
показать весь комментарий
06.03.2026 17:44 Ответить
А Костянтинівки чому нема в переліку, Володя? Як це розуміти? Так, що на ній вже постовлено хрест?
показать весь комментарий
06.03.2026 17:54 Ответить
Просеривши вторгення в 22 році тепер їздить по клаптиках збирати "підтримку" на виборах, владімір тебе вже не виберуть узбагойся!
показать весь комментарий
06.03.2026 17:57 Ответить
Якого хєра воно приїхало?Якщо приїхало,чекай погіршення ситуації.Як обісраний бик по череді носиться.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:00 Ответить
Бутусов ти бачив взагалі що з твоїм сайтом відбувається? Зелених дуполизів тут повно повнісінько, але хоч ви всі коментарії повидаляєте, знайте що гіршого президента України ще не було!
показать весь комментарий
06.03.2026 18:00 Ответить
Бери свій зелений недолугий квартал і бігом на півроку в окопи!
показать весь комментарий
06.03.2026 18:02 Ответить
Ім нєльзя - рєлігія нє позволяєт, особливо, по суботах!
показать весь комментарий
06.03.2026 18:05 Ответить
Нет. Не дадут тебе уже денег. Догребай последнее Вовчик. На выборы тоже не дадут.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:11 Ответить
Було більше очікувано, що поїде до Угорщини, пику Орбану начистити. Або до Перської затоки, дізнатися, як там справи. Донбас це несподіванка.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:13 Ответить
О как посыпало. Уважают, наверно, граждане Зеленского.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:17 Ответить
Багато військових дивляться на тебе жалюгідно і зневажливо, вся влада в Україні це ти, ця влада просерила поставку елементарних грілок в зиму , в результаті чого багато бійців отримало критичні обмороження які привели до ампутації ніг, браковані міни 2, яйця по 18 і багато багато іншого не оприлюдненого ще, ти ходяча катастрофа.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:35 Ответить
тролить *****.
І чуть-чуть орбана.
показать весь комментарий
06.03.2026 18:50 Ответить
В зараз що вони роблять?
показать весь комментарий
06.03.2026 18:55 Ответить
Явно клоун дозою гундосить.
показать весь комментарий
06.03.2026 21:32 Ответить
 
 