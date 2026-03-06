Зеленский прибыл на Донетчину: россияне не отказываются от войны и на весну готовят наступление. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленскийв пятницу, 6 марта, прибыл с визитом в Донецкую область и поблагодарил украинских защитников за защиту.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Обращение Зеленского

Президент отдельно поблагодарил 28 бригаду, 100, 24-ю отдельную механизированную, 36-ю бригаду морской пехоты, которые стоят на защите Донецкой области.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что "зло нужно останавливать": "Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь".

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Ситуация на направлениях

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

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