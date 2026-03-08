На фронті відбулося 120 боєзіткнень: окупанти сконцентрували основні зусилля на трьох напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 8 березня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб, застосував 5900 дронів-камікадзе та здійснив 2660 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Зибине.

позиції наших оборонців в бік населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населеного пункту Курилівка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру. Один бій ще триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 13 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки, дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено танк, сім артилерійських систем, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 11 укриттів ворога. Знищено або подавлено 158 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Авіаударів противника зазнали Підгаврилівка, Гаврилівка, Олександроград, Покровське, Писанці, Малинівка.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 зіткнень у районі Мирного та у бік Залізничного, Гіркого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне.

у районі Мирного та у бік Залізничного, Гіркого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська. Населені пункти Комишуваха, Оріхів зазнали авіаударів противника.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

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