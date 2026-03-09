Враг сосредотачивает усилия на попытках продвижения в районе Удачного и привлекает резервы, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.

Как отмечается, враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств.

Бои за Покровск и Мирноград

Россияне пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

"Враг также сосредотачивает усилия на попытках продвижения в районе населенного пункта Удачное, привлекает дополнительные резервы", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины противодействуют намерениям врага, сдерживают вражеские штурмы. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Ликвидация войск РФ

По данным ГВ "Схід", в настоящее время активно работают дронные подразделения, артиллерия и авиация. Украинские воины наносят врагу значительные потери.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 295 захватчиков за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1917 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 131 единица другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 68 пунктов управления российских БПЛА.

