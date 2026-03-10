Погода допомагає ЗСУ: ворог знизив активність на Покровському напрямку, - 152 ОЄБр

Через відсутність опадів і туманів видимість покращилась, ускладнивши логістику та атакувальні дії ворога на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стріму Армія TV 9 березня розповів начальник штабу єгерського батальйону 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Дмитро Кушко.

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"За крайній місяць ситуація змінилась переважно через погоду. Зараз такий перехідний період, коли закінчились тумани, закінчились дощі, коли розвідка дронами велася значно гіршої якості.

Водночас зеленка ще не піднялась. Тобто будь-які переміщення як з нашого, так і з ворожого боку дуже помітні.

Тому ворог мінімізував свої зусилля щодо переміщення. Активні штурми великими групами майже відсутні, намагаються провадити інфільтрацію невеликими групами по одній-дві людини й виявляти наші позиції, завдавати ураження, щоб перешкоджати нашій логістиці", - сказав він.

Зростання активності ворожих БПЛА

За словами Кушка, із покращенням погодних умов противник почав активніше застосовувати весь спектр своїх дронів.

"Нині погода набагато краща, ясні дні настають. Ворог застосовував увесь спектр своїх дронів - це і розвідувальні, ті ж самі "Молнії" почали залітати на дальні наші тилові підступи. FPV значно посилилися.

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Було помітно, що за негоди вони економили, зараз застосовують на повну силу всі види, які тільки можна - це і "ждуни" на оптоволокні, і звичайні дрони. Засилля дуже-дуже велике", - зазначив військовий.

Росіяни активізували розвідку тилових позицій за допомогою дронів "Мавік", щоб виявити наші підходи та завдати ураження. Через це українська логістика ускладнилася, і Сили оборони мінімізують переміщення, особливо поки не розквітне листя, щоб знизити ризики.

Попри обмежені переміщення, противник намагається інфільтруватися в міжпозиційний простір Сил оборони, просуваючись невеликими групами або поодинці. Найімовірніше, такі спроби мають на меті показати "успіх", проте українські підрозділи знищують загарбників ще на підходах до населених пунктів.

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"Зараз ворог переміщення мінімізував, але дуже сильно намагається просочитись у Сергіївку. Шукають невеличкі шпаринки в обороні і посилають переважно по одній людині.

Найімовірніше, з метою показати, що вони мають якийсь успіх, зайшли в населений пункт, але знищують їх далеко на підходах.

Був у нас випадок раніше, ще восени, коли один боєць також з прапором йшов на один об’єкт, на промзону в нашій зоні відповідальності. Його бійці наші знищили, забрали цей "флаг", він ніс "флаг" російської недофедерації і свого підрозділу.

Зараз також схожа тактика, але їм ще дуже далеко до населеного пункту, якби вони не старались дійти, вони не можуть", - повідомив Кушко.