Ворог просунувся поблизу Удачного на Покровському напрямку, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування поблизу Удачного в Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Удачного (Покровський р-н)", - сказано в повідомленні.
Що передувало
- Ввечері 7 березня повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.
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Володимир Краснобокий
показати весь коментар09.03.2026 00:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Luiza
показати весь коментар08.03.2026 21:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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