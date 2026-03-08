УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10276 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку
2 199 9

Ворог просунувся поблизу Удачного на Покровському напрямку, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування поблизу Удачного в Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Удачного (Покровський р-н)", - сказано в повідомленні.

Покровський напрямок: ворог просунувся біля Удачного

Що передувало

  • Ввечері 7 березня повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.

Дивіться також: Ворог просунувся у двох населених пунктах на Донеччині і Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11327) Покровський район (1782) Удачне (31) DeepState (549)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что ты несешь .Где ты нашло миллионы тех кто тренировался и заканчивал военные кафедры чудо
показати весь коментар
09.03.2026 00:12 Відповісти
поки зелений ворог 🤡 президент , руснявий ворог буде просуватися ...
показати весь коментар
08.03.2026 21:50 Відповісти
 
 