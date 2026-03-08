Враг продвинулся вблизи Удачного на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются вблизи Удачного в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Удачного (Покровский р-н)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Вечером 7 марта сообщалось, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
