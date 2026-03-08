РУС
441

Враг продвинулся вблизи Удачного на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются вблизи Удачного в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Удачного (Покровский р-н)", - говорится в сообщении.

Покровское направление: враг продвинулся возле Удачного

Что предшествовало

  • Вечером 7 марта сообщалось, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

