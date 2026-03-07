Россияне оккупировали Сопычь на Сумщине и продвинулись вблизи трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются на Сумщине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопыч", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что россияне похитили 19 украинцев из села Сопыч в Сумской области.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за вероятного похищения и вывоза россиянами жителей села Сопыч Есманьской громады Сумской области.
1 - Більше населення
2. Значно більша обробка пропаганди
Як вирішити цю проблему - хз, треба було з 91го народжувати по 5-6 дітей в сімї щоб мати умовно 60 млн
Баран ти иЛЯШ
Ти не повірш - нім ці теж думали що 3 млн хватить щоб завоювати СССР в якого 175 млн населення
АЛЕ ВИЯВИЛОСЬ що і в СССР теж є танки і кулі і літаки і інше і перемогли ті хто мав більше моб потенціалу