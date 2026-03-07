РУС
2 741 10

Россияне оккупировали Сопычь на Сумщине и продвинулись вблизи трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются на Сумщине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Поповки, Высокого, в Комаровке и оккупировал Сопыч", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Читайте также: Рашисты продвинулись возле Покровки в Сумской области, - DeepState. КАРТА

Де прикордонники? Обгороджують третім рядом колючки західний кордон?
Панове диванні патріоти - це наслідки курської авантюри .
Вова, чим ти думало, коли поперлося на курськ? Була ж спокійна, умовно, ділянка фронту.
В них більше піхоти.

1 - Більше населення
2. Значно більша обробка пропаганди

Як вирішити цю проблему - хз, треба було з 91го народжувати по 5-6 дітей в сімї щоб мати умовно 60 млн
Ото логіка. М'ясники так само думають, як воювати людьми а не технологіями.

АГА.....а у ворогів технологій нема)))

Ти не повірш - нім ці теж думали що 3 млн хватить щоб завоювати СССР в якого 175 млн населення

АЛЕ ВИЯВИЛОСЬ що і в СССР теж є танки і кулі і літаки і інше і перемогли ті хто мав більше моб потенціалу
Вова, чим ти думало, коли поперлося на курськ? Була ж спокійна, умовно, ділянка фронту.
Де прикордонники? Обгороджують третім рядом колючки західний кордон?
Панове диванні патріоти - це наслідки курської авантюри .
Диванні стратеги діло кажуть!
Зепокидьок краще б втікло лайно ніж було піар робити під курському, скільки піхоти поклали мерзота, задарма. А воно тим часом гроші вивозить мішками на сербію, коли вже нажереться щоб вдавився.
мир близько як ніколи. Кацапи чисто по приколу відкушують Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, які навіть не вписані до кацапської гівноконституції. До миру готуються, "діло тільки в адмін кордонах Донецької"
