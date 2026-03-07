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Новини Оновлення мапи DeepState Бої біля прикордоння Сумщини
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Росіяни окупували Сопич на Сумщині та просунулись поблизу трьох населених пунктів, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич", - йдеться у повідомленні.

DeepState: Ворог окупував Сопич на Сумщині

DeepState: Ворог окупував Сопич на Сумщині

DeepState: Ворог окупував Сопич на Сумщині

Що передувало

Читайте також: Рашисти просунулися біля Покровки на Сумщині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Сумська область (4779) Охтирський район (54) Шосткинський район (167) Попівка (2) Комарівка (1) Сопич (3) Високе (1) DeepState (549)
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Топ коментарі
+25
Де прикордонники? Обгороджують третім рядом колючки західний кордон?
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07.03.2026 20:36 Відповісти
+14
Ото логіка. М'ясники так само думають, як воювати людьми а не технологіями.

Баран ти иЛЯШ
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07.03.2026 20:24 Відповісти
+13
Вова, чим ти думало, коли поперлося на курськ? Була ж спокійна, умовно, ділянка фронту.
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07.03.2026 20:44 Відповісти
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В них більше піхоти.

1 - Більше населення
2. Значно більша обробка пропаганди

Як вирішити цю проблему - хз, треба було з 91го народжувати по 5-6 дітей в сімї щоб мати умовно 60 млн
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07.03.2026 20:19 Відповісти
Ото логіка. М'ясники так само думають, як воювати людьми а не технологіями.

Баран ти иЛЯШ
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07.03.2026 20:24 Відповісти
АГА.....а у ворогів технологій нема)))

Ти не повірш - нім ці теж думали що 3 млн хватить щоб завоювати СССР в якого 175 млн населення

АЛЕ ВИЯВИЛОСЬ що і в СССР теж є танки і кулі і літаки і інше і перемогли ті хто мав більше моб потенціалу
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07.03.2026 20:28 Відповісти
В СРСР був Лендліз. Без Лендлізу совок не налагодив би ніколи свій ВПК так щоб закидати німців м'ясом + технікою/снарядами.

Різниця між совком і рашкою в тому що совок проїбав тисячі танків і битві під Бродами в 41, а вже в 43 міг закидувати німців танками як кізяками під Прохорівкою
А русня проїбала танкові армади в 22-24 і тепер майже рік як штурмує на ішаках.

Висновок тут простий. Якби ми мали кращу організацію і технології - можна було б перемогти цю м'ясну навалу.
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07.03.2026 22:21 Відповісти
Гітлер програв, бо США розбомбили його ВПК, а не тому, що товарісч Сралін угробив 20 млн. власних солдат.
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07.03.2026 22:50 Відповісти
Вова, чим ти думало, коли поперлося на курськ? Була ж спокійна, умовно, ділянка фронту.
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07.03.2026 20:44 Відповісти
Зочєм справациравалі рузкєх??

Хохли досі вірять в могутню русню яку не варто злити.
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07.03.2026 22:22 Відповісти
Бо тоді могли б і Суми втратити (якби дали оркам робити те, що вони хотіли).
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07.03.2026 22:45 Відповісти
Для чого писати таку дурню - Сумщині кошмарять не тому , що "поперлися на курськ", в тому , що тварюки намагаються ліквідувати ВСЮ Україну...
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07.03.2026 23:00 Відповісти
Як би ти тут жив то не писав би свою дурню а знав що конкретно по Сумам з квітня 2022 року по серпень 2024 було шість(!) прильотів і то більшість після рейду РДК в квітні 2024 року. А після початку суджанської авантюри випалені десятки сіл і системні обстріли уже за 35 км від кордону, орки від міста уже за 17 км і уже давно в місті чути сильні далекі вибухи КАБів які знищують населені пункти і так звані фортифікації.
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08.03.2026 07:05 Відповісти
Якщо піхота США підривається на міні, то їй дають новий БТР.
Якщо піхота України підривається на міні, то бусифікують нову не вмотивовану піхоту.
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07.03.2026 22:54 Відповісти
Де прикордонники? Обгороджують третім рядом колючки західний кордон?
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07.03.2026 20:36 Відповісти
Ну що тут якісь прикордонники можуть зробити, кордону півтора року немає а є лінія фронту і оборону тримають бригади ЗСУ під постійним ураженням всього спектру озброєння орків.
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08.03.2026 07:12 Відповісти
Тобто, прикордонники потрібні тільки щоб Микол виловлювати на західному кордоні.
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08.03.2026 07:45 Відповісти
Мабуть що так, а тут звичайний фронт як на півдні і сході, просто вони не дуже лізуть а роблять випалену безлюдну багатокілометрову сіру зону, кордон по області 560 км.
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08.03.2026 08:32 Відповісти
Панове диванні патріоти - це наслідки курської авантюри .
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07.03.2026 20:44 Відповісти
Диванні стратеги діло кажуть!
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07.03.2026 20:48 Відповісти
Диванні патріоти , такі як ти , теж діло кажуть.
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07.03.2026 22:39 Відповісти
Диванні стратеги, такі як ти, знають причини всіх негативних подій, що мають місце наразі. Де ви всі були у 2019-му???
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07.03.2026 23:34 Відповісти
А на Харківщині, Донеччині і під Запоріжжям яка авантюра винувата?
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07.03.2026 22:24 Відповісти
Так наші війська на курщину з вищеназваних областей перекинули ,тому й кацапі і пішли в наступ.
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07.03.2026 22:37 Відповісти
Добре, а до Курщини чому вони в тих областях наступали (напр. під Вовчанськом почали в травні 24-го) ?
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07.03.2026 23:31 Відповісти
Друже, ну навіщо ти людину вводиш в ступор. Вони ж звикли, що ми все винні. Кацапи з 22 року нас знищують - то всьо атвєточкі за наші дії через 2-3 роки. Такі були є і будуть завжди. Причинно-наслідкові зв'язки - нє не чули, но всьо наоборот.
Чому згвалтували дівчину? - класика - а чому вона коротку спідницю носить?
Чому злодій лізе в хату? - а ти ж його відлупцював, коли він спробував украсти твою машину - це тобі помста.
Чому скажена собака хоче вкусити? - Тому, що ти в останій момент вибив їй зуби. Так якби не вибив, то вона б точно вкусила, вона ж скажена, он уже ж усіх поруч покусала. - А от нє надо било єй вибівать зуби. Л - логіка!
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08.03.2026 00:23 Відповісти
Абсолютно вірно: класика. Якщо ти в короткій спідниці - то не тиняйся ночами де попало, не напивайся і не сідай в машину до не знайомих дядьків. Якщо в тебе є що красти - постав міцні замки, заведи кількох злих псів і найми охорону. І скаженої собаки краще не чіпай. Інакше за все це отримаєш причинно-наслідкові зв"язки...
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08.03.2026 00:56 Відповісти
В 2022р. бої під Охтиркою, окупація Тростянця тощо - теж Курська "авантюра" винна?
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08.03.2026 19:33 Відповісти
До чого тут 2022 рік ,тим більше ,що в квітні 2022 кацапи відійшли з Сумщини .
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08.03.2026 21:14 Відповісти
До того, що ворогу непотрібен привід, щоб атакувати Сумщину чи інший регіон. Є можливість - обстрілюють, нема можливості - займаються іншим напрямком.....
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09.03.2026 10:41 Відповісти
Зепокидьок краще б втікло лайно ніж було піар робити під курському, скільки піхоти поклали мерзота, задарма. А воно тим часом гроші вивозить мішками на сербію, коли вже нажереться щоб вдавився.
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07.03.2026 20:55 Відповісти
мир близько як ніколи. Кацапи чисто по приколу відкушують Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, які навіть не вписані до кацапської гівноконституції. До миру готуються, "діло тільки в адмін кордонах Донецької"
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07.03.2026 21:18 Відповісти
Резерви,що повинні прикривати цей напрямок безглуздо знищені у курській авантюрі.Слава потужному ЗЕ і кацапу сирку!!
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07.03.2026 21:40 Відповісти
по-суті, те що ми бачимо на карті, це швидкість просування ворога без зустрічі спротиву,
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07.03.2026 21:56 Відповісти
Поліція не навчена воювати
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07.03.2026 22:10 Відповісти
Поки дивний хєнєсрал від СБУ деркача, супроводжує золоті злитки по 1 кг для «незрозумілих осіб» в Україні, сидячи поруч з інкасаторами Держбанку в авто, московіти в Сумщині території окуповують!!
А лийтинанти запасу бананов з єрмако, так взагалі нехер міністра оборони послали щодо служби із Захисту України!!!
А золото віз в Україну, отой хєнєсрал-московіт, для розрахунку з Крупою з МСЕК за довідки про інвалідність, чи з будівельниками династії в Козині??
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07.03.2026 22:48 Відповісти
Якось "Курська операція" обернулась не тим боком.
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07.03.2026 23:33 Відповісти
Оливи у вогонь війни додали рейди РДК з "визволенням" кількох москальських дєрєаень перед великою війною. Зелений фараон цілодобово вихвалявся такою потужністю. Догралося нерозумне сонцелике з п'яним ведмедем до самого краю. На Сумщині кацапи утворюють буферну зону від тих РДК. Ну а інші 4 області тупо завойовують. Решту країни знищують. Зелена незламність народ в крові топить руками москаля
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08.03.2026 09:11 Відповісти
контрабандою легше заниматисся и геройськи здатися в полон
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08.03.2026 13:52 Відповісти
 
 