Росіяни окупували Сопич на Сумщині та просунулись поблизу трьох населених пунктів, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Сумській області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що росіяни викрали 19 українців із села Сопич на Сумщині.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової через імовірне викрадення та вивезення росіянами жителів села Сопич Есманьської громади Сумської області.
Топ коментарі
+25 Ben Dodson
показати весь коментар07.03.2026 20:36 Відповісти Посилання
+14 User User #593789
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+13 Олександр Петров #550901
показати весь коментар07.03.2026 20:44 Відповісти Посилання
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1 - Більше населення
2. Значно більша обробка пропаганди
Як вирішити цю проблему - хз, треба було з 91го народжувати по 5-6 дітей в сімї щоб мати умовно 60 млн
Баран ти иЛЯШ
Ти не повірш - нім ці теж думали що 3 млн хватить щоб завоювати СССР в якого 175 млн населення
АЛЕ ВИЯВИЛОСЬ що і в СССР теж є танки і кулі і літаки і інше і перемогли ті хто мав більше моб потенціалу
Різниця між совком і рашкою в тому що совок проїбав тисячі танків і битві під Бродами в 41, а вже в 43 міг закидувати німців танками як кізяками під Прохорівкою
А русня проїбала танкові армади в 22-24 і тепер майже рік як штурмує на ішаках.
Висновок тут простий. Якби ми мали кращу організацію і технології - можна було б перемогти цю м'ясну навалу.
Хохли досі вірять в могутню русню яку не варто злити.
Якщо піхота України підривається на міні, то бусифікують нову не вмотивовану піхоту.
Чому згвалтували дівчину? - класика - а чому вона коротку спідницю носить?
Чому злодій лізе в хату? - а ти ж його відлупцював, коли він спробував украсти твою машину - це тобі помста.
Чому скажена собака хоче вкусити? - Тому, що ти в останій момент вибив їй зуби. Так якби не вибив, то вона б точно вкусила, вона ж скажена, он уже ж усіх поруч покусала. - А от нє надо било єй вибівать зуби. Л - логіка!
А лийтинанти запасу бананов з єрмако, так взагалі нехер міністра оборони послали щодо служби із Захисту України!!!
А золото віз в Україну, отой хєнєсрал-московіт, для розрахунку з Крупою з МСЕК за довідки про інвалідність, чи з будівельниками династії в Козині??