РФ готується активізувати наступ біля Покровська і Мирнограда, - УВ "Схід"

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації фіксують підготовку російських військ до активізації наступу. Ворог накопичує резерви та посилює авіаудари. Ворог готується до нових атак біля Покровська і Мирнограда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал.

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Він наголосив, що Сили оборони утримують позиції на північних околицях Покровська та Мирнограда.

"В зоні відповідальності Угруповання військ "Схід" від початку доби наші воїни відбили 30 штурмів російських військ. На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази в районах Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру, Софіївки та у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки", - розповів Шаповал.

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Бої на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися потіснити українських військових із займаних позицій. Бої точилися у районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького. Наразі одна атака ще триває.

За словами Шаповала, Сили оборони посилюють аеророзвідку, проводять додаткове мінування ймовірних маршрутів просування противника та блокують його логістику. Українські військові також системно здійснюють пошуково-ударні дії.

У відбитті атак активно задіяні дронові підрозділи, артилерія та авіація, які допомагають стримувати наступальні дії російських військ.

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