РФ зберігає активність у районі Покровська і збільшує на Гуляйпільському напрямку, - DeepState

На фронті фіксується збільшення активності російських військ поблизу Гуляйполя на Запоріжжі та збереження активної динаміки на Покровському відтинку на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

Так, за перші 10 днів березня ворог провів близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту, що є найнижчим показником за останній час, але не критично відрізняється від попередніх місяців. До прикладу, з вересня до лютого середня кількість штурмових дій противника становила близько 1800.

Покровський напрямок

За даними DeepState, росіяни зберігають свою активність в районі Покровська попри те, що медійна увага на цьому відтинку дещо спала.

"Як і Покровськ, так і Мирноград по суті окуповані, тож противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми", - розповіли аналітики проєкту.

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Гуляйпільський напрямок

Упродовж останніх декількох днів динаміка штурмових дій зросла на Гуляйполі і навіть переважила Покровський відтинок, де ворог також, по суті окупувавши місто, фіксується вже в глибині території, зокрема по відтинку Залізничне-Староукраїнка-Святопетрівка.

"Противник використовує можливості, які формуються, зокрема, через проблеми в нашій обороні і, залучаючи додаткові ресурси тисне на Гуляйпільському відтинку", - зауважують у DeepState.

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Костянтинівський напрямок

Третій відтинок, який є активним з боку ворога, - Костянтинівський, де росіяни постійно прощупують українську оборону навколо міста, шукають слабкі місця, намагаються закріпитися та накопичитися і пробивають собі можливість добратися до самої Костянтинівки, щоб формувати для себе там місце зосередження для боїв за місто.

Обстановка в районі Слов'янська

"І наостанок відмітимо район Слов'янська, який набирає обертів в кількості штурмових, в першу чергу, за рахунок успіхів ворога по захопленню Сіверська", - йдеться в повідомленні проєкту.

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Як повідомляють бійці з місць, противник підсилив відтинок піхотою, яка вже стає більш активнішою в своїх атаках на позиції українських військових.

Аналітики зауважують, що ворог наразі готується до зміни погодних умов та появи "зеленки", тому здійснює перегрупування, поповнює резерви, формує нові сили та підсилює вже наявні ділянки, де поставлені задачі або наявні успіхи за тих чи інших причин.