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Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування в Сумській і Донецькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Безсалівки (Сумський район Сумської області), Ступочок (Краматорський район Донецької області) та Удачного (Покровський район Донецькоїх області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, - Драпатий

Оновлені мапи

Просування ворога на Сумщині і Донеччині
Просування ворога на Сумщині і Донеччині
Просування ворога на Сумщині і Донеччині

Також дивіться: Ворог просунувся поблизу Піддубного на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумська область (4788) Донецька область (11341) Краматорський район (1278) Покровський район (1784) Сумський район (628) Ступочки (10) Удачне (31) Безсалівка (2) DeepState (549)
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Ну, а де ж наше просування на Дніпропетровщині? І чого взагалі чекати, коли людей "заохочують" і мотивують побиттями і вбивствами, он жінка розповідала, психічно хворого сина кілька разів лупцювали ТЦКшнки, Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відпровість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр і віськових закладів кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Де люстрація суддів і прокурорів, де посадки, чому не сидяь крупа міндичі шаурми шефіри умєрови Як це все назвати?
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11.03.2026 14:51 Відповісти
А я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона до двох після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис. Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
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11.03.2026 14:55 Відповісти
Придатний - це не значить здоровий. Інваліди можуть бути визнані придатними виконання завдань в ЗСУ.
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11.03.2026 17:53 Відповісти
Але ж в них відстрочка на час інвалідності
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12.03.2026 19:41 Відповісти
 
 