Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування в Сумській і Донецькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Безсалівки (Сумський район Сумської області), Ступочок (Краматорський район Донецької області) та Удачного (Покровський район Донецькоїх області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені мапи
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