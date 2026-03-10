УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13320 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Харківщині Бої на Сумщині
6 983 43

РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, - Драпатий

Росіяни хочуть створити буферну зону: що відомо?

Російські війська протягом цієї весни – літа, ймовірно, не планують наступати на Суми чи Харків. Їхня задача - створити 20-км "буферну" зону вздовж кордону в обох областях.

Про це УП заявив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, росіяни "відкушують" усе нові й нові прикордонні села на Сумщині – зокрема в тих місцях, де навіть не проходить фронт.

Мовою військових – це "тактичні відволікаючі дії" або застосування тактики тисячі порізів. Після таких дій противника не слідує заїзд на важкій техніці, активні штурмові дії тощо.

Росіяни хочуть створити буферну зону: що відомо?

Читайте: Сирський ухвалив рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині: Окупанти подекуди зазнають критичних втрат

"Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу", - пояснив Драпатий.

Також командувач заявив, що "усього в нас є 12 ідентифікованих ділянок, на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю".

"Це зокрема буде напрямок Краснопільський, Великописарівський, Золочівський", - сказав Драпатий.

Читайте: Погода допомагає ЗСУ: ворог знизив активність на Покровському напрямку, - 152 ОЄБр

Автор: 

Сумська область (4788) бойові дії (5976) Харківська область (2835) Драпатий Михайло (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
насрати на кацапів з їх бажалкми. Які наші дії-протидії? Так і будемо будувати свої плани з урахуванням забаганок *****?
показати весь коментар
10.03.2026 11:09 Відповісти
+25
А як там потужна курська буферна зона?
показати весь коментар
10.03.2026 11:15 Відповісти
+20
А гнида казала шо воно буде створювати буферну зону на терріторії рашки. Підгнидники весело гавкали - будемо. слався зеленский.
показати весь коментар
10.03.2026 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гнида казала шо воно буде створювати буферну зону на терріторії рашки. Підгнидники весело гавкали - будемо. слався зеленский.
показати весь коментар
10.03.2026 11:07 Відповісти
Московіти хочуть віддати Кьонігсьерг до ФРН???!!?!
показати весь коментар
10.03.2026 11:34 Відповісти
неважливо , що хочуть окупанти, що хочуть зе гниди , переговірники , так звані "Чебурек "-Умеров, сухумський орангутанг арахламідія , звісно , що з дерективами дозволу вождя племені , одноклітинних інфузорій
показати весь коментар
10.03.2026 12:46 Відповісти
То хай створують на своїй території - шо їм мішає?
показати весь коментар
10.03.2026 11:08 Відповісти
Ага,ми ще й мінами допоможемо закидати!!!!
показати весь коментар
10.03.2026 16:01 Відповісти
насрати на кацапів з їх бажалкми. Які наші дії-протидії? Так і будемо будувати свої плани з урахуванням забаганок *****?
показати весь коментар
10.03.2026 11:09 Відповісти
Так Зеленьський всіма силами захищає ухилянтів і їхні напади на віськових у надії на " рєйтінгі". Звідки взятися особоаому складу для стримування навіть таких слабких сил рф?
показати весь коментар
10.03.2026 12:00 Відповісти
Забув сказати - але все йде під особистим контролем Найвеличнішого.
показати весь коментар
10.03.2026 11:12 Відповісти
Мені здається, що основна мета - нахапати якомога більше квадратних кілометрів для подальшого обміну.
показати весь коментар
10.03.2026 11:12 Відповісти
НЕ БУДЕ НІЯКОГО ОБМІНУ. Ви не зрозуміли? Їх ціль наше знищення за 1 рік 5 чи 50
показати весь коментар
10.03.2026 11:14 Відповісти
В ху@ло і його пропагандони стверджують, що є.
показати весь коментар
10.03.2026 11:26 Відповісти
Не треба ля-ля. Нинішній режим роzії гірше совка. При совку хоча б українську мову викладали в школах.
Зараз на окупованих територіях діти в школах вивчають українську мову, літературу?
показати весь коментар
10.03.2026 11:35 Відповісти
Її перестали вивчати після нападу рашистів на Україну.
Від свіжозліпленого на форумі "Орлика" тхне кацапом. 😡
показати весь коментар
10.03.2026 15:15 Відповісти
І уzкій нарот це підтримує.

"украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить», - милая тихая бабулька, которая выросла на великой русской культуре."

https://x.com/wizardaleks/status/2031006809863991398?s=20
показати весь коментар
10.03.2026 11:32 Відповісти
"обмін" цє повна брехня зеіуди , забудьте ! Дє , ойго " обмін " за курською аферою ????Навіщо було вбивати ,українських захисників і найкраще озброення , для тіеі зради ,агенти ФСБ , цинічно ліквідували штаб генерала Залужного , щоб не дай Бог він не звільнив українські землі , які іуда ВЖЕ , продав руссофашистам
показати весь коментар
10.03.2026 12:53 Відповісти
А як там потужна курська буферна зона?
показати весь коментар
10.03.2026 11:15 Відповісти
Вона переїхала на територію України, для кращого контролю з боку України. Можна потужно сказати і так.
показати весь коментар
10.03.2026 12:01 Відповісти
" РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині "
Та без питань.
Хай риють на курщині та білгородщині..
показати весь коментар
10.03.2026 11:19 Відповісти
От ворог такий-сякий - "відкусює, контролює, намагається..."
А ви нах..я потрібні такі генерали зі своїм головнокомандуючим? Якщо недостатньо людей, то в військоматах і ТЦК сидять десятки тисяч абсолютно здорових бугаїв. Якщо недостатньо західної техніки і фінансування, то заткніть рота своєму укоханому лідору, бо його безвідповідальне бла-бла приносить більше шкоди, чим ворог.
показати весь коментар
10.03.2026 11:21 Відповісти
Земразота , для того і розформував іноземні легіони , щоб скоріше вжє , догодити " партнерам" Вісх ойго злодіянь не перерахувати
показати весь коментар
10.03.2026 12:55 Відповісти
Де розформував? На цензорів постійно статті про них.
показати весь коментар
10.03.2026 16:00 Відповісти
Тетяна, почитайте про розформування іноземних Легіонів
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1lrr87nnreo
https://www.unian.ua/war/ukrajina-rozpustila-internacionalniy-legion-kudi-vidpravlyayut-legioneriv-13281657.html
показати весь коментар
11.03.2026 08:55 Відповісти
Кпапи створюють цю зону за рахунок території України? А що по цьому поводу думає Верховний Головнокомандувач? Скізь побудував асфальт? Забезпечив собі рейтинг не оголошенням в 2022 році воєнного стану і мобілізації?
показати весь коментар
10.03.2026 11:42 Відповісти
Надіюсь хоч міни не покрали щоб замінувати кордон.
показати весь коментар
10.03.2026 12:24 Відповісти
Надійся ...((
показати весь коментар
10.03.2026 13:45 Відповісти
Тут немає кордону, тут фронт.
показати весь коментар
10.03.2026 14:13 Відповісти
може статись так що наші поклали, кацапи захопили і тепер ці міни уже не наші, як і самі поля
показати весь коментар
10.03.2026 18:27 Відповісти
від них 🤢😈🐲,можно чекати все , що завгодно ,після " шашликів'", розмінувань Чонгара…………" двушечок на москву"
показати весь коментар
10.03.2026 12:58 Відповісти
Ги, це вова х*йло так сказав? Я думаю вони буферну зону хочуть не 20, а 1000км. Десь по Закарпаття.
показати весь коментар
10.03.2026 13:19 Відповісти
Хоч одна чесна людина,то й того прибрали від керівництва.
показати весь коментар
10.03.2026 13:59 Відповісти
Шановний генерал не в повній мірі володіє питанням. Якби ж то обмежувалося 20 км але ж уже зносять за 35 км критичну структуру (підстанції, залізницю та інше) спонукаючи населення виїздити. Якийсь генерал знає що в голові в кагебешника? Та він їх в житті не бачив і не знає що то за істоти.
показати весь коментар
10.03.2026 14:23 Відповісти
драпатий, а яка задача у янєлоха з творожнікавим?
показати весь коментар
10.03.2026 16:25 Відповісти
это они хотят подойти на расстояния 5км от города Сум ? норм буферная зона
показати весь коментар
10.03.2026 17:14 Відповісти
Якось слабовато, раніше хотіи до Львова.
показати весь коментар
10.03.2026 19:57 Відповісти
я вважаю, що військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона до двох після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис. Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
показати весь коментар
10.03.2026 23:57 Відповісти
хто закінчив військовий навчальний заклад
показати весь коментар
11.03.2026 00:22 Відповісти
Що кацапи "хочуть" - до дупи! А що пан Драпатий зробив зі своїми генералами для протидії на випередження?
показати весь коментар
11.03.2026 06:37 Відповісти
 
 