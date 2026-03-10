РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, - Драпатий
Російські війська протягом цієї весни – літа, ймовірно, не планують наступати на Суми чи Харків. Їхня задача - створити 20-км "буферну" зону вздовж кордону в обох областях.
Про це УП заявив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, росіяни "відкушують" усе нові й нові прикордонні села на Сумщині – зокрема в тих місцях, де навіть не проходить фронт.
Мовою військових – це "тактичні відволікаючі дії" або застосування тактики тисячі порізів. Після таких дій противника не слідує заїзд на важкій техніці, активні штурмові дії тощо.
"Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу", - пояснив Драпатий.
Також командувач заявив, що "усього в нас є 12 ідентифікованих ділянок, на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю".
"Це зокрема буде напрямок Краснопільський, Великописарівський, Золочівський", - сказав Драпатий.
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Зараз на окупованих територіях діти в школах вивчають українську мову, літературу?
Від свіжозліпленого на форумі "Орлика" тхне кацапом. 😡
"украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить», - милая тихая бабулька, которая выросла на великой русской культуре."
https://x.com/wizardaleks/status/2031006809863991398?s=20
Та без питань.
Хай риють на курщині та білгородщині..
А ви нах..я потрібні такі генерали зі своїм головнокомандуючим? Якщо недостатньо людей, то в військоматах і ТЦК сидять десятки тисяч абсолютно здорових бугаїв. Якщо недостатньо західної техніки і фінансування, то заткніть рота своєму укоханому лідору, бо його безвідповідальне бла-бла приносить більше шкоди, чим ворог.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1lrr87nnreo
https://www.unian.ua/war/ukrajina-rozpustila-internacionalniy-legion-kudi-vidpravlyayut-legioneriv-13281657.html