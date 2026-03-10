РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, - Драпатий

Російські війська протягом цієї весни – літа, ймовірно, не планують наступати на Суми чи Харків. Їхня задача - створити 20-км "буферну" зону вздовж кордону в обох областях.

Про це УП заявив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, росіяни "відкушують" усе нові й нові прикордонні села на Сумщині – зокрема в тих місцях, де навіть не проходить фронт.

Мовою військових – це "тактичні відволікаючі дії" або застосування тактики тисячі порізів. Після таких дій противника не слідує заїзд на важкій техніці, активні штурмові дії тощо.

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"Не можна сказати, що це "другорядний фронт" або "фронт для відтягування наших сил", ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу", - пояснив Драпатий.

Також командувач заявив, що "усього в нас є 12 ідентифікованих ділянок, на яких противник – силами від штурмової роти до, можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю".

"Це зокрема буде напрямок Краснопільський, Великописарівський, Золочівський", - сказав Драпатий.

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