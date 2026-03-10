РФ хочет создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы на Сумщине и Харьковщине, - Драпатый
Российские войска в течение этой весны – лета, вероятно, не планируют наступать на Сумы или Харьков. Их задача – создать 20-километровую "буферную" зону вдоль границы в обеих областях.
Об этом УП заявил командующий Огруппированием объединенных сил Михаил Драпатый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне "откусывают" все новые и новые приграничные села в Сумской области - в частности в тех местах, где даже не проходит фронт.
На языке военных – это "тактические отвлекающие действия" или применение тактики тысячи порезов. После таких действий противника не следует заезд на тяжелой технике, активные штурмовые действия и т. п.
"Нельзя сказать, что это "второстепенный фронт" или "фронт для оттягивания наших сил", нет, просто у каждой российской группировки есть свои задачи. В группировке "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях – это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния", - пояснил Драпатый.
Также командующий заявил, что "всего у нас есть 12 идентифицированных участков, на которых противник – силами от штурмовой роты до, возможно, батальона, будет пытаться расширить свою зону контроля".
"Это, в частности, будет направление Краснопольский, Великописаревский, Золочевский", - сказал Драпатый.
Зараз на окупованих територіях діти в школах вивчають українську мову, літературу?
"украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить», - милая тихая бабулька, которая выросла на великой русской культуре."
Та без питань.
Хай риють на курщині та білгородщині..
А ви нах..я потрібні такі генерали зі своїм головнокомандуючим? Якщо недостатньо людей, то в військоматах і ТЦК сидять десятки тисяч абсолютно здорових бугаїв. Якщо недостатньо західної техніки і фінансування, то заткніть рота своєму укоханому лідору, бо його безвідповідальне бла-бла приносить більше шкоди, чим ворог.