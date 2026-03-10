РУС
РФ хочет создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы на Сумщине и Харьковщине, - Драпатый

Российские войска в течение этой весны – лета, вероятно, не планируют наступать на Сумы или Харьков. Их задача – создать 20-километровую "буферную" зону вдоль границы в обеих областях.

Об этом УП заявил командующий Огруппированием объединенных сил Михаил Драпатый, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, россияне "откусывают" все новые и новые приграничные села в Сумской области - в частности в тех местах, где даже не проходит фронт.

На языке военных – это "тактические отвлекающие действия" или применение тактики тысячи порезов. После таких действий противника не следует заезд на тяжелой технике, активные штурмовые действия и т. п.

Читайте: Сырский принял решение для усиления устойчивости Сил обороны в Донецкой области: оккупанты местами несут критические потери

"Нельзя сказать, что это "второстепенный фронт" или "фронт для оттягивания наших сил", нет, просто у каждой российской группировки есть свои задачи. В группировке "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях – это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния", - пояснил Драпатый.

Также командующий заявил, что "всего у нас есть 12 идентифицированных участков, на которых противник – силами от штурмовой роты до, возможно, батальона, будет пытаться расширить свою зону контроля".

"Это, в частности, будет направление Краснопольский, Великописаревский, Золочевский", - сказал Драпатый.

Читайте: Погода помогает ВСУ: враг снизил активность на Покровском направлении, - 152 ОЕБр

Сумская область (2115) боевые действия (3843) Харьковская область (2242) Драпатый Михаил (27)
А гнида казала шо воно буде створювати буферну зону на терріторії рашки. Підгнидники весело гавкали - будемо. слався зеленский.
10.03.2026 11:07 Ответить
Московіти хочуть віддати Кьонігсьерг до ФРН???!!?!
10.03.2026 11:34 Ответить
неважливо , що хочуть окупанти, що хочуть зе гниди , переговірники , так звані "Чебурек "-Умеров, сухумський орангутанг арахламідія , звісно , що з дерективами дозволу вождя племені , одноклітинних інфузорій
10.03.2026 12:46 Ответить
То хай створують на своїй території - шо їм мішає?
10.03.2026 11:08 Ответить
Так Зеленьський всіма силами захищає ухилянтів і їхні напади на віськових у надії на " рєйтінгі". Звідки взятися особоаому складу для стримування навіть таких слабких сил рф?
10.03.2026 12:00 Ответить
Забув сказати - але все йде під особистим контролем Найвеличнішого.
10.03.2026 11:12 Ответить
Мені здається, що основна мета - нахапати якомога більше квадратних кілометрів для подальшого обміну.
10.03.2026 11:12 Ответить
НЕ БУДЕ НІЯКОГО ОБМІНУ. Ви не зрозуміли? Їх ціль наше знищення за 1 рік 5 чи 50
10.03.2026 11:14 Ответить
Буде. І мети у них такої немає.
10.03.2026 11:19 Ответить
В ху@ло і його пропагандони стверджують, що є.
10.03.2026 11:26 Ответить
Пропагандони можуть і про сади на Марсі розповідати.
10.03.2026 11:29 Ответить
Не треба ля-ля. Нинішній режим роzії гірше совка. При совку хоча б українську мову викладали в школах.
Зараз на окупованих територіях діти в школах вивчають українську мову, літературу?
10.03.2026 11:35 Ответить
Йде війна. На неокупованих територіях кацапську мову теж не вивчають.
10.03.2026 11:42 Ответить
І уzкій нарот це підтримує.

"украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить», - милая тихая бабулька, которая выросла на великой русской культуре."

https://x.com/wizardaleks/status/2031006809863991398?s=20
10.03.2026 11:32 Ответить
Вона переїхала на територію України, для кращого контролю з боку України. Можна потужно сказати і так.
10.03.2026 12:01 Ответить
" РФ хоче створити 20-км "буферну зону" вздовж кордону на Сумщині та Харківщині "
Та без питань.
Хай риють на курщині та білгородщині..
10.03.2026 11:19 Ответить
От ворог такий-сякий - "відкусює, контролює, намагається..."
А ви нах..я потрібні такі генерали зі своїм головнокомандуючим? Якщо недостатньо людей, то в військоматах і ТЦК сидять десятки тисяч абсолютно здорових бугаїв. Якщо недостатньо західної техніки і фінансування, то заткніть рота своєму укоханому лідору, бо його безвідповідальне бла-бла приносить більше шкоди, чим ворог.
10.03.2026 11:21 Ответить
Кпапи створюють цю зону за рахунок території України? А що по цьому поводу думає Верховний Головнокомандувач? Скізь побудував асфальт? Забезпечив собі рейтинг не оголошенням в 2022 році воєнного стану і мобілізації?
10.03.2026 11:42 Ответить
Надіюсь хоч міни не покрали щоб замінувати кордон.
10.03.2026 12:24 Ответить
 
 