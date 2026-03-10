РУС
Сырский принял решение для усиления устойчивости Сил обороны в Донецкой области: оккупанты местами несут критические потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Принято решение для усиления устойчивости

Как отмечается, Сырский встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, которые ежедневно выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта.

Сырский в Донецкой области
Сырский в Донецкой области
Сырский в Донецкой области

"Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Одобрил решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики", - говорится в сообщении.

Зоны инфильтрации

По словам Сырского, особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.

Несмотря на постоянные попытки противника проникать вглубь наших порядков, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных участках фронта – проводят собственные активные наступательные действия.

Противник несет значительные, местами критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - добавил он.

Топ комментарии
+9
У мене питання. А що заважало Сирському ухвалити таке рішення раніше? Що, раніше стійкість була не на часі? Одним словом піар - наше все.
10.03.2026 09:38 Ответить
+4
А покращувати логістику без рішення сирського ну ніяк не получалось?
10.03.2026 09:37 Ответить
+4
Звучить загрозливо(Як можна посилити стійкість,якщо вона й так у наших хлопців огого?((Посилити треба матеріальним забезпеченням : амуніцією..грошима...А не просто "ні кроку назад,бо за вами.."(((
10.03.2026 09:38 Ответить
Брехня якась повна - це шо наказав, як отий матросов, грудьми на амбразуру. Це скоріш призведе до ще більшого дезертирства - там вже і так десь пів міліона, офіцери знамо як воюють - кинули штаб з всіми документами та втікли. Бо зелені пі.....и клали болт на кріпаків у бой без зброї, бетоних захисних споруд, камер виживання о/с, міних полів - все як і у рашистів - їми керують однакова верхівка, а поки там сім'ї отримують труни, ми рограбимо все шо можна.
10.03.2026 09:50 Ответить
Якась совкова пропаганда.
10.03.2026 09:57 Ответить
не "наше ", ( не приписуйте , всім належність , до злочинного угрупування) а режиму зеленогнійних " хароших хлопців" - " буратін" , які роблять все , щоб Україну " прісоеденіть …" ,паралельно , мародерячі , бо впевнені , що їм за тє " нічого не будет" , як з міндіч&цукерманом , шурмами , чернишовим " ми ж адін народ" , " рускій народ на нас не нападет" , " рф не наступают, просто двігают граніци ,немножечко вперед" , " двушечка ушла на москву" ……… Перевертень кремлядскій 4* ухилянт "верховний ", Алі баба-" козирь"-відьмак , замість лукянівського СІЗО , очолив асоціацію адвокатів ……… тотальна "яжнелохівська" ХУЦЛА
10.03.2026 10:00 Ответить
А думати сирського не можна навчити. ??? Таки вкиди в ЗМІ наводять на думку,що "ліга сміх" поступово переходить в ЗСУ. Для чого загальному загалу розповідати про таке .
10.03.2026 10:10 Ответить
Пан Сирський словоблудієм займається. "Критичні втрати", це як? Завтра кацапський фронт обвалиться?
10.03.2026 10:11 Ответить
потужне посилення потужності
10.03.2026 10:23 Ответить
Знову цей квартальний стиль.
-Слухайте всі! Я ухвалюю рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині!!!
10.03.2026 10:25 Ответить
 
 