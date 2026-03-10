Сырский принял решение для усиления устойчивости Сил обороны в Донецкой области: оккупанты местами несут критические потери

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Принято решение для усиления устойчивости

Как отмечается, Сырский встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, которые ежедневно выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта.







"Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Одобрил решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики", - говорится в сообщении.

Зоны инфильтрации

По словам Сырского, особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.

Несмотря на постоянные попытки противника проникать вглубь наших порядков, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных участках фронта – проводят собственные активные наступательные действия. Противник несет значительные, местами критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - добавил он.

