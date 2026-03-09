Из-за активных действий ВСУ оккупанты вынуждены переносить даты своих запланированных операций, - Сырский

Контрнаступательная операция на Александровском направлении продолжается. В течение месяца ДШВ восстановили контроль над 285,6 кв. км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить врага играть по нашим правилам.



Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг.



Проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года", - говорится в сообщении.

Контрнаступательная операция

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. Всего с начала операции восстановлен контроль над более 400 кв. км территории.



В то же время и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сырский рассказал, что оккупационные войска превосходят Силы обороны почти втрое, но из-за активных действий ВСУ вынуждены переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений.

DeepStrike

"Достаем противника также и на его территории. Средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей. С учетом предыдущих периодов, имеем кумулятивный эффект - уменьшение общих объемов переработки нефти в РФ на 24,8%.



Отдельно следует выделить наш результативный ракетный удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие. Кроме того, уменьшение на 18% применений россиянами FPV-дронов в феврале – вероятный эффект от поражения нами арсеналов вражеских БПЛА", – пояснил он.

Сырский отметил, что в феврале ракетные войска нанесли 228 ударов, авиация Воздушных Сил – 104. Также 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено БПЛА.

"Во время совещания заслушал также доклады по обеспечению логистики, инженерно-фортификационных работ, восстановлению боеспособности подразделений, состоянию правопорядка в войсках и тому подобному.



Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Проблемы

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи. Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", - добавил он.

