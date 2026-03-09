Через активні дії ЗСУ окупанти змушені переносити дати своїх запланованих операцій, - Сирський

Контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку триває. Протягом місяця ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами.



Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.



Проаналізували ці та інші результати на робочій нараді за підсумками діяльності Збройних Сил України в лютому 2026 року", - йдеться в повідомленні.

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Контрнаступальна операція

"Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.



Водночас і на багатьох інших напрямках наші воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський розповів, що окупаційні війська переважають Сили оборони майже втричі, але через активні дії ЗСУ змушені переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків.

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DeepStrike

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8%.



Окремо слід виділити наш результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші. Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА", - пояснив він.

Сирський зауважив, що у лютому ракетні війська завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил – 104.. Також 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано БпЛА.

"Під час наради заслухав також доповіді щодо забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах тощо.



Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Проблеми

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", - додав він.

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